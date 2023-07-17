Российским спортсменам придется выплачивать компенсацию за смену гражданства

Posted Вчера, 20:31
Published Вчера, 20:31
Modified Вчера, 21:03
Updated Вчера, 21:03
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Те спортсмены, которые не были кандидатами в национальную команду в течение трех лет до момента изменения гражданства, а также те, кто самостоятельно оплачивал подготовку, будут освобождены от выплат.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что нельзя допускать безразборного использования средств налогоплательщиков при смене гражданства спортсменами. В связи с этим наш комитет начал работу над проектом закона, который предполагает обязательное возмещение расходов при смене спортивного гражданства.