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Posted Вчера, 20:31

Published Вчера, 20:31

Modified Вчера, 21:03

Updated Вчера, 21:03

Российским спортсменам придется выплачивать компенсацию за смену гражданства

17 июля 2023, 20:31
Законодатели Госдумы приступили к созданию проекта закона, который обязует отечественных спортсменов возмещать расходы на смену своего спортивного гражданства.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Те спортсмены, которые не были кандидатами в национальную команду в течение трех лет до момента изменения гражданства, а также те, кто самостоятельно оплачивал подготовку, будут освобождены от выплат.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что нельзя допускать безразборного использования средств налогоплательщиков при смене гражданства спортсменами. В связи с этим наш комитет начал работу над проектом закона, который предполагает обязательное возмещение расходов при смене спортивного гражданства.

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