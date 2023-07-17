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Пьяная автоледи с детьми задержана в Пыть-Яхе

17 июля 2023, 11:54
Сотрудники ГИБДД в Пыть-Яхе задержали 29-летнюю женщину, которая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

При остановке ее автомобиля на улице Тюменский тракт для проверки документов, полицейские обнаружили, что в салоне находятся ее подруга и трое маленьких детей в возрасте от года до восьми лет. Женщина, проживающая в селе Угут, ехала в Пыть-Ях, чтобы встретить свою подругу, прибывшую поездом. После встречи в кафе они собирались отправиться обратно в Угут, пишет ФедералПресс.

Задержанной автоледи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Это происшествие подчеркивает важность соблюдения требований безопасности и ответственности за управление транспортным средством, особенно при наличии маленьких детей.

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