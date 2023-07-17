Пьяная автоледи с детьми задержана в Пыть-Яхе

При остановке ее автомобиля на улице Тюменский тракт для проверки документов, полицейские обнаружили, что в салоне находятся ее подруга и трое маленьких детей в возрасте от года до восьми лет. Женщина, проживающая в селе Угут, ехала в Пыть-Ях, чтобы встретить свою подругу, прибывшую поездом. После встречи в кафе они собирались отправиться обратно в Угут, пишет ФедералПресс.