Профессор психиатрии дал рекомендации по выбору алкоголя

По словам профессора, при выборе домашнего вина, особенно в ресторанах, следует быть осторожным. Часто происхождение таких напитков остается неизвестным, что не позволяет гарантировать качество или безопасность их ингредиентов. Употребление такого вина может представлять серьезный риск для здоровья, вплоть до отравления, поскольку оно может содержать токсичные химикаты или другие вредные вещества.