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Профессор психиатрии дал рекомендации по выбору алкоголя

17 июля 2023, 10:18
Юрий Сиволап, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов, дал важные рекомендации относительно употребления вина, подчеркивая важность выбора надежных поставщиков, пишет Pravda.Ru.

По словам профессора, при выборе домашнего вина, особенно в ресторанах, следует быть осторожным. Часто происхождение таких напитков остается неизвестным, что не позволяет гарантировать качество или безопасность их ингредиентов. Употребление такого вина может представлять серьезный риск для здоровья, вплоть до отравления, поскольку оно может содержать токсичные химикаты или другие вредные вещества.

При покупке домашнего вина следует быть особенно осторожным. Важно знать источник продукта и изучить его происхождение перед покупкой, поскольку оно может быть потенциально опасным.

Сиволап также предложил разбавлять алкоголь вином водой для уменьшения потенциально негативного воздействия на организм. Этот метод признан эффективным для минимизации риска похмелья без ущерба для вкусовых качеств вина.

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