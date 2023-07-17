Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Продолжается рост экономики России: основные факторы

17 июля 2023, 13:13
Последние данные от Центробанка свидетельствуют о продолжающемся росте экономики России, который обусловлен двумя основными факторами.

Во-первых, вливание большого количества государственных средств в различные отрасли, такие как оборона и строительство, оказывает положительное воздействие на металлургию, транспорт и добычу строительных материалов. Этот импульс распространяется на другие сферы экономики, пишет ИА RuNews24.ru

Во-вторых, быстро растущее потребление населения, частично стимулируемое кредитами, приводит к значительному росту внутреннего спроса. Это вернуло уровень спроса на уровень IV квартала 2021 года, до начала пандемии.

Повышение потребления населения также объясняется тем, что санкции и ограничения вынуждают россиян тратить больше денег внутри страны. Например, это стимулирует динамичный рост внутреннего туризма.

Однако есть некоторые отрасли, которые пока не справились с последствиями санкций. Автомобильная и лесная промышленность, а также авиаперевозки испытывают трудности с восстановлением.

В целом, макросектор обработки и отрасли потребительского сектора поднимают экономику.

Также улучшение экономической ситуации наблюдается на региональном уровне.

В Центральной России, Урале и Сибири наблюдается рост металлургического производства.

Северо-Запад и Юг страны отмечают увеличение выпуска продовольственных товаров.

Поволжье и Дальний Восток показывают положительную динамику в сфере судостроения.

Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 07:50