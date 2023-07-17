Продолжается рост экономики России: основные факторы

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Во-первых, вливание большого количества государственных средств в различные отрасли, такие как оборона и строительство, оказывает положительное воздействие на металлургию, транспорт и добычу строительных материалов. Этот импульс распространяется на другие сферы экономики, пишет ИА RuNews24.ru
Во-вторых, быстро растущее потребление населения, частично стимулируемое кредитами, приводит к значительному росту внутреннего спроса. Это вернуло уровень спроса на уровень IV квартала 2021 года, до начала пандемии.
Повышение потребления населения также объясняется тем, что санкции и ограничения вынуждают россиян тратить больше денег внутри страны. Например, это стимулирует динамичный рост внутреннего туризма.
Однако есть некоторые отрасли, которые пока не справились с последствиями санкций. Автомобильная и лесная промышленность, а также авиаперевозки испытывают трудности с восстановлением.
В целом, макросектор обработки и отрасли потребительского сектора поднимают экономику.
Также улучшение экономической ситуации наблюдается на региональном уровне.
В Центральной России, Урале и Сибири наблюдается рост металлургического производства.
Северо-Запад и Юг страны отмечают увеличение выпуска продовольственных товаров.
Поволжье и Дальний Восток показывают положительную динамику в сфере судостроения.