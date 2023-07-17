Пострадали 5 человек. В Омской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Вчера, 16 июля, в Азовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 22:35.
По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем Opel Astra ехала по трассе Омск — Русская Поляна и в районе 31-го километра вылетела на встречку и врезалась в «Ладу Ларгус» под управлением 43-летнего мужчины.
В результате аварии, обоим водителям потребовалась помощь врачей. К медикам обратились также 24-летняя пассажирка Opel Astra, и два пассажира «Лады» — 39-летняя женщина и 8-летний мальчик.
Полицейские в настоящее время выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.