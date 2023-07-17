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Пострадали 5 человек. В Омской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

17 июля 2023, 10:19
Фото: УМВД России по Омской области
ДТП произошло поздно вечером

В Омской области иномарка вылетела на встречку и столкнулась с другой легковушкой

Авария произошла на трассе Омск — Русская Поляна.

Вчера, 16 июля, в Азовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 22:35.

По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем Opel Astra ехала по трассе Омск — Русская Поляна и в районе 31-го километра вылетела на встречку и врезалась в «Ладу Ларгус» под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии, обоим водителям потребовалась помощь врачей. К медикам обратились также 24-летняя пассажирка Opel Astra, и два пассажира «Лады» — 39-летняя женщина и 8-летний мальчик.

Полицейские в настоящее время выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#Евгений Игишев#Госавтоинспекция#Авария#Полиция#Азовский район#Происшествия#Омск#Омская область
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