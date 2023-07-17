Подняли цену в 90 раз. Участок под магазин на 10 лет Октября достался фирме «Диалог»

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Диалог», которое подняло начальную цену в 90 раз. Теперь компания ежегодно будет платить за аренду участка 12,28 млн рублей. Договор с ООО заключат на пять лет. При этом кадастровая стоимость этой территории составляла 4,555 млн рублей.