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Подняли цену в 90 раз. Участок под магазин на 10 лет Октября достался фирме «Диалог»

17 июля 2023, 08:37
Фото: 1MI
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Омская фирма «Диалог» заплатит за участок под магазин на 10 лет Октября 12 млн рублей

За аренду земли в Центральном округе Омска боролся 31 участник.

В Омске подвели итоги аукциона по аренде земельного участка площадью 1254 кв. м на пересечении улиц 10 лет Октября и 5-й Линии. Территорию с кадастровым номером 55:36:090106:2053 отдают под строительство магазина. Через дорогу, кстати, уже есть один торговый комплекс — «Квадро».

На торгах была огромная конкуренция: за землю боролся 31 участник — среди них как физические лица, так и пять ООО — «Ритейл групп», «Автограф», «Нексус», «Диалог» и «Фултон».

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Диалог», которое подняло начальную цену в 90 раз. Теперь компания ежегодно будет платить за аренду участка 12,28 млн рублей. Договор с ООО заключат на пять лет. При этом кадастровая стоимость этой территории составляла 4,555 млн рублей.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

ООО «Диалог» зарегистрировали в Омске в марте прошлого года. Основным видом его деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владеет компанией Евгений Долганев, который также является председателем совета «Союза ветеранов и ветеранский организаций г. Омска». Должность директора в фирме «Диалог» занимает Максим Кунгурцев.

Отметим, что ранее на участке на пересечении 10 лет Октября и 5-й Линии находилось историческое здание, построенное в начале 20 века. Деревянный дом, который так и не получил статус памятника архитектуры, снесли два года назад.

Участок под платную парковку в центре Омска получил предприниматель Ислам Мехтиев
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#Юлия Истомина#Земельный участок#Аренда земли#Торги#Строительство#Магазин#Общество#Город#Новости#Омск#Евгений Долганев
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