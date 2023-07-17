Паром из Крыма в Краснодарский край будет работать бесплатно

Posted Вчера, 20:43
Published Вчера, 20:43
Modified Вчера, 21:05
Updated Вчера, 21:05
Перед загрузкой на паром каждая машина проходит осмотр. Ожидание в очереди занимает до полутора часов. На всех площадках для водителей и пассажиров волонтеры раздают бутылки воды и еду. Были установлены дополнительные туалеты, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Генеральный директор «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич заявил, что перевозка автомобилей и пассажиров — бесплатная. По его словам, за сутки три работающих парома могут перевезти от 600 до 700 автомобилей. На данный момент около 200 машин ждут своей очереди для поездки в Краснодарский край.