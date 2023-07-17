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Posted Вчера, 20:43

Published Вчера, 20:43

Modified Вчера, 21:05

Updated Вчера, 21:05

Паром из Крыма в Краснодарский край будет работать бесплатно

17 июля 2023, 20:43
Один из трех паромов с автомобилями и людьми на борту покинул Крым в направлении Краснодарского края в 17:30. При возвращении, судно заберет транспорт, который остался на парковках в портах региона.

Перед загрузкой на паром каждая машина проходит осмотр. Ожидание в очереди занимает до полутора часов. На всех площадках для водителей и пассажиров волонтеры раздают бутылки воды и еду. Были установлены дополнительные туалеты, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Генеральный директор «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич заявил, что перевозка автомобилей и пассажиров — бесплатная. По его словам, за сутки три работающих парома могут перевезти от 600 до 700 автомобилей. На данный момент около 200 машин ждут своей очереди для поездки в Краснодарский край.

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