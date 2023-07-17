Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Отравление растворителем в детском саду в Серове: девочка госпитализирована

17 июля 2023, 12:04
В детском саду в Серове произошло трагическое инцидент, когда маленькая девочка обнаружила и выпила растворитель, что привело к отравлению. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области подтвердила эту информацию.

По предварительным данным, 12 июля 2023 года около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, обнаружил бутылек растворителя в шкафчике для утерянных вещей и выпил из него. Следует отметить, что в мае воспитательница использовала растворитель для покраски игровой площадки, и возможно, после этого она поставила флакон в шкафчик. Трехлетнюю девочку с отравлением и ожогом рта доставили в больницу, пишет ФедералПресс.

В настоящее время прокуратура проводит проверку в детском саду «Веснушки» с целью выяснить, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности и охране здоровья детей.

Представители детского сада подтвердили факт произошедшего, но не предоставили подробностей по этому случаю.

Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 07:50