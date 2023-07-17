Отравление растворителем в детском саду в Серове: девочка госпитализирована

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По предварительным данным, 12 июля 2023 года около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, обнаружил бутылек растворителя в шкафчике для утерянных вещей и выпил из него. Следует отметить, что в мае воспитательница использовала растворитель для покраски игровой площадки, и возможно, после этого она поставила флакон в шкафчик. Трехлетнюю девочку с отравлением и ожогом рта доставили в больницу, пишет ФедералПресс.
В настоящее время прокуратура проводит проверку в детском саду «Веснушки» с целью выяснить, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности и охране здоровья детей.
Представители детского сада подтвердили факт произошедшего, но не предоставили подробностей по этому случаю.