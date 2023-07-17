Отравление растворителем в детском саду в Серове: девочка госпитализирована

По предварительным данным, 12 июля 2023 года около 11 часов ребенок, находясь в раздевалке детского сада, обнаружил бутылек растворителя в шкафчике для утерянных вещей и выпил из него. Следует отметить, что в мае воспитательница использовала растворитель для покраски игровой площадки, и возможно, после этого она поставила флакон в шкафчик. Трехлетнюю девочку с отравлением и ожогом рта доставили в больницу, пишет ФедералПресс.