Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили о возможных перерывах в трансляции телерадиосигнала на территории Омска. Небольшие помехи могут быть сегодня, 17 июля, до 16 часов.
Омских телезрителей предупреждают о перебоях на телеканалах «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия 24», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ» и других. Помехи возможны до воскресенья, 23 июля.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — отметили в РТРС.
Ранее Город55 писал о том, что омскую телебашню будут украшать светодиодной лентой. Во время выполнения монтажных работ в регионе могут наблюдаться помехи в телевещании.