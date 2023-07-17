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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

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Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля

17 июля 2023, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация
Они будут наблюдаться на 20 стандартных цифровых каналах.

В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили о возможных перерывах в трансляции телерадиосигнала на территории Омска. Небольшие помехи могут быть сегодня, 17 июля, до 16 часов.

Омских телезрителей предупреждают о перебоях на телеканалах «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия 24», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ» и других. Помехи возможны до воскресенья, 23 июля.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — отметили в РТРС.

Ранее Город55 писал о том, что омскую телебашню будут украшать светодиодной лентой. Во время выполнения монтажных работ в регионе могут наблюдаться помехи в телевещании.

Все ради красоты. Перебои с телевещанием в Омске продлятся до конца этой недели
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Телевидение#Телевещание#Телесигнал#РТРС
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