Ограбление с игрушечным пистолетом. В Омске преступник проник в дом пожилой женщины

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Инцидент произошел на 3-й Моховой улице. Мужчина постучал в окно потерпевшей и представился полицейским, искал некого Виталия. Женщина отказалась пускать незнакомца в дом, однако такой расклад нарушителя не устроил. Вор достал пистолет и оттолкнул пенсионерку, провел самовольный обыск и украл мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, а после скрылся.
Через два часа подозреваемого в разбое задержали по месту жительства на 10-й Комсомольской улице. Мужчина признал свою вину, а также рассказал, что угрожал омичке игрушечным пистолетом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы.