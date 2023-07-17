Ограбление с игрушечным пистолетом. В Омске преступник проник в дом пожилой женщины

Инцидент произошел на 3-й Моховой улице. Мужчина постучал в окно потерпевшей и представился полицейским, искал некого Виталия. Женщина отказалась пускать незнакомца в дом, однако такой расклад нарушителя не устроил. Вор достал пистолет и оттолкнул пенсионерку, провел самовольный обыск и украл мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, а после скрылся.