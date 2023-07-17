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Ограбление с игрушечным пистолетом. В Омске преступник проник в дом пожилой женщины

17 июля 2023, 07:37

Омич с игрушечным пистолетом ворвался в дом к пенсионерке

Житель Ленинского округа ворвался в дом 70-летней омички и забрал новый мобильный телефон.

Инцидент произошел на 3-й Моховой улице. Мужчина постучал в окно потерпевшей и представился полицейским, искал некого Виталия. Женщина отказалась пускать незнакомца в дом, однако такой расклад нарушителя не устроил. Вор достал пистолет и оттолкнул пенсионерку, провел самовольный обыск и украл мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, а после скрылся.

Через два часа подозреваемого в разбое задержали по месту жительства на 10-й Комсомольской улице. Мужчина признал свою вину, а также рассказал, что угрожал омичке игрушечным пистолетом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы.

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#Анастасия Баянова#Уголовное дело#Суд#Полиция#Ограбление#Происшествия#Город#Омск#Новости
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