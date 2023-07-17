«Новая газета Европа» попала в реестр нежелательных

Posted Вчера, 20:54
Published Вчера, 20:54
Modified Вчера, 21:00
Updated Вчера, 21:00
Организация зарегистрирована в Латвии и занимается изданием печатного СМИ под названием «Новая газета Европа»*. Об этом пишет 360tv.ru.
Министерство юстиции объяснило свое решение тем, что данная организация признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с законом о воздействии на лиц, нарушающих права и свободы граждан. Это решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры.
*BDR Novaja Gazeta-Europe, «Новая газета Европа» признаны в России нежелательными организациями.