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«Новая газета Европа» попала в реестр нежелательных

17 июля 2023, 20:54
Организация BDR Novaja Gazeta-Europe*, основанная бывшими журналистами «Новой газеты», была включена в реестр нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

Организация зарегистрирована в Латвии и занимается изданием печатного СМИ под названием «Новая газета Европа»*. Об этом пишет 360tv.ru.

Министерство юстиции объяснило свое решение тем, что данная организация признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с законом о воздействии на лиц, нарушающих права и свободы граждан. Это решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры.

 

*BDR Novaja Gazeta-Europe, «Новая газета Европа» признаны в России нежелательными организациями.

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