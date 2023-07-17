Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах города не хватает 859 педагогов. В школах дефицит кадров больше всего заметен среди учителей начальных классов, в настоящее время открыто 102 вакансии. Далее идут преподаватели математики (80 вакансий), русского языка и литературы (68 вакансий), английского языка (66 вакансий), истории и обществознания (38 вакансий), физики (29 вакансий), географии (17 вакансий). Нехватка учителей по другим предметам ощущается меньше.
В омских детских садах ищут 166 воспитателей и 110 помощников воспитателей. Также в образовательные учреждения города требуются психологи, музыкальные руководители, логопеды, социальные педагоги, вожатые, тьюторы и другие.
Ранее Город55 сообщал, что молодые педагоги не охотно идут работать в школу по причине низких зарплат. Мнением поделились выпускники и студенты педагогических вузов.
На прошлой неделе врио губернатора Омской области рассказал о мерах поддержки омских учителей. Региональные минобр и минфин должны подготовить соответствующие предложения.