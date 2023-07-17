Не нюхайте. В Омской области ввели режим «черного неба»

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В Обь-Иртышском УГМС объявили очередной режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Омска и его области. Степень опасности — первая. Предположительно, он продлится до 11:00 сегодняшнего дня.
В этот период вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. Кто-то из жителей региона в это время не открывает окна и не выходит без необходимости на улицу.
Напомним, что последний раз синоптики вводили режим НМУ 9 июля. Однако в одном из административных округов фиксировали выбросы и следующей ночью. В период с 10 на 11 июля в городке Нефтяников была превышена ПДК сразу нескольких опасных веществ — сероводорода, метилмеркаптана, фенола и PM10 (любые твердые частицы в воздухе).
Ранее Город55 писал о том, что правительство Омской области выделит средства на рекультивацию незаконных свалок в регионе. 116 млн рублей пойдут на ликвидацию помоек в 18 муниципальных районах и Омске.