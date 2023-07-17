На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Источник Города55 в силовых структурах рассказал о разоблачении криминальной схемы, работавшей в Омском техническом университете при участии высших должностных лиц этого вуза. Речь, в частности, о действующем ректоре Дмитрии Маевском и бывшем ректоре Анатолии Косых, который сейчас руководит кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики».
По данным нашего источника, все началось еще в 2018 году, когда Косых был ректором, а Маевский — первым проректором. 16 февраля было согласовано фиктивное открытие внутренней научно-исследовательской работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». При этом были подделаны документы об одобрении этой работы Научно-техническим советом вуза (в действительности вопрос вообще не выносился на рассмотрение).
Из централизованного фонда ОмГТУ на «Разработку и формирование…» выделили 2,7 млн рублей. Участники схемы получили 2 млн 17 тысяч в виде зарплаты, а еще 72 тысячи — в виде командировочных. Эти деньги были разделены между Маевским, Александрой Козулиной и Владиславом Рачеком. Первый был автором идеи и числился научным руководителем, вторая и третий были исполнителями.
— Сдача отчетов о выполнении НИР по условиям договоренности между Маевским и Косых не предполагалась, — уточнил наш источник.
При этом на случай проверки участники схемы заранее приготовили техзадание и календарный план выполнения работ, скопировав их из научно-исследовательской работы по схожей тематике, выполненной в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения (ее название — «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции»). Позже проверка все-таки состоялась, и был установлен «полный плагиат».
Сейчас в отношении Косых, Маевского, Козулиной и Рачека по материалам УФСБ России по Омской области полиция возбудила уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой». Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет.