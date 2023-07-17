На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы

По данным нашего источника, все началось еще в 2018 году, когда Косых был ректором, а Маевский — первым проректором. 16 февраля было согласовано фиктивное открытие внутренней научно-исследовательской работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». При этом были подделаны документы об одобрении этой работы Научно-техническим советом вуза (в действительности вопрос вообще не выносился на рассмотрение).