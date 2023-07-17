Масла «Газпромнефть-СМ» помогли гонщикам одержать победу на ралли «Шелковый путь»

Высокотехнологичные масла «Газпромнефть-СМ» помогли экипажу МАЗа безаварийно преодолеть 9 скоростных этапов, часть из которых была проложена по труднопроходимым участкам горных хребтов и пустынь. В рамках заездов по тотальному бездорожью премиальные моторные и трансмиссионные смазочные материалы обеспечили узлам и механизмам гоночного грузовика надежную защиту от износа, возникновения отложений и экстремального перегрева при движении на скорости 140 км/ч. Премиальные продукты «Газпромнефть-СМ» для двигателей гоночной техники разработаны с применением специализированной адаптивной технологии, которая усиливает эксплуатационные свойства смазочных материалов в зависимости от режима работы мотора и стиля вождения.