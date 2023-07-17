Масла «Газпромнефть-СМ» помогли гонщикам одержать победу на ралли «Шелковый путь»

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Высокотехнологичные продукты компании использовались для обслуживания двигателя и трансмиссии спортивных автомобилей МАЗ на протяжении 5200 километров — всего маршрута международного ралли-рейда.
Высокотехнологичные масла «Газпромнефть-СМ» помогли экипажу МАЗа безаварийно преодолеть 9 скоростных этапов, часть из которых была проложена по труднопроходимым участкам горных хребтов и пустынь. В рамках заездов по тотальному бездорожью премиальные моторные и трансмиссионные смазочные материалы обеспечили узлам и механизмам гоночного грузовика надежную защиту от износа, возникновения отложений и экстремального перегрева при движении на скорости 140 км/ч. Премиальные продукты «Газпромнефть-СМ» для двигателей гоночной техники разработаны с применением специализированной адаптивной технологии, которая усиливает эксплуатационные свойства смазочных материалов в зависимости от режима работы мотора и стиля вождения.
Формулы современных специализированных масел и технических жидкостей «Газпромнефть-СМ» создаются на базе собственного Научно-исследовательского центра с помощью не имеющей аналогов в России платформы «Алхимик». Система работает на основе технологии искусственного интеллекта и автоматически подбирает оптимальные рецептуры смазочных материалов с необходимым набором защитных свойств.
Сергей Вязович, автогонщик, победитель ралли «Шелковый путь — 2023»:
«Начиная с самого старта и на протяжении всех этапов гонки нам приходилось справляться со сложными погодными условиями. Температурный режим резко менялся с аномально жаркого на прохладный, климат — с сухого на очень влажный. При этом все узлы и агрегаты, в которых использовалась продукция „Газпромнефть-смазочные материалы“, продолжали работать стабильно».
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Газпромнефть-СМ» активно развивает направление разработки высокотехнологичных смазочных материалов для грузовой и специализированной техники. Компания выпускает масла для двигателей, трансмиссий и гидравлических систем, обеспечивающие надежную защиту всех ключевых механизмов таких машин. Экстремальные заезды на гоночной трассе — своего рода тест возможностей наших продуктов, а профессиональная экспресс-диагностика состояния техники, которую во время ралли проводят для участников наши специалисты, помогает совершенствовать и разрабатывать новые рецептуры масел с усовершенствованными характеристиками».