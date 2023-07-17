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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

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Курение и его вредное влияние на бронхи и дыхательную систему

17 июля 2023, 10:15
Курение различных продуктов, включая электронные сигареты, обычные сигареты, сигары, кальяны и аналогичные изделия, может серьезно навредить бронхам и дыхательной системе, пишет Pravda.Ru.

Кардиолог и терапевт Сергей Васильев объясняет, что курение может усугубить симптомы гриппа и простуды, а также усилить их тяжесть.

Врач объясняет, что легочная система, отвечающая за обмен кислорода, является сложным и взаимозависимым процессом, который включает регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждый из этих компонентов, что приводит к различным нарушениям дыхательной способности.

Более того, дым негативно воздействует на реснички эпителия дыхательной системы, что имеет множество нежелательных последствий. Дым повреждает мышцы, выстилающие дыхательные пути легких и бронхов, что приводит к ослаблению или полному прекращению выделения слизи. Это, в свою очередь, приводит к накоплению опасных аэрозолей и загрязняющих веществ, способных вызвать воспаление.

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