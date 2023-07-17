Курение и его вредное влияние на бронхи и дыхательную систему

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Кардиолог и терапевт Сергей Васильев объясняет, что курение может усугубить симптомы гриппа и простуды, а также усилить их тяжесть.
Врач объясняет, что легочная система, отвечающая за обмен кислорода, является сложным и взаимозависимым процессом, который включает регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждый из этих компонентов, что приводит к различным нарушениям дыхательной способности.
Более того, дым негативно воздействует на реснички эпителия дыхательной системы, что имеет множество нежелательных последствий. Дым повреждает мышцы, выстилающие дыхательные пути легких и бронхов, что приводит к ослаблению или полному прекращению выделения слизи. Это, в свою очередь, приводит к накоплению опасных аэрозолей и загрязняющих веществ, способных вызвать воспаление.