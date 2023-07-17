Курение и его вредное влияние на бронхи и дыхательную систему

Врач объясняет, что легочная система, отвечающая за обмен кислорода, является сложным и взаимозависимым процессом, который включает регулирование проходимости бронхов, выделение слизи клетками и ресничками эпителия, которые удаляют даже самые маленькие частицы, такие как пыль. Курение может ослабить каждый из этих компонентов, что приводит к различным нарушениям дыхательной способности.