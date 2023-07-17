Корпорация МСП предоставит предприятиям льготный лизинг на 2,3 млрд рублей

Предприниматели могут воспользоваться одной из двух программ льготного лизинга. Какой именно — зависит от категории МСП и вида деятельности, издание ria.ru. Уточняется, что микро- и малые предприятия из сегмента обрабатывающих производств могут подать заявку на участие в программе «Приоритет +». Для этой категории бизнеса предусмотрена возможность получить в лизинг российское оборудование под 6% годовых. Предоставляется также и иностранное оборудование, однако ставка составляет уже 8% годовых. Сумма сделки — от 500 000 до 50 миллионов рублей.