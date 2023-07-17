Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Изображение материала

Корпорация МСП предоставит предприятиям льготный лизинг на 2,3 млрд рублей

17 июля 2023, 12:14
Фото: 1MI
МСП Лизинг, являющийся дочерней компанией КМСП, объявил о начале 3-го этапа приема заявок на льготный лизинг оборудования. Размер финансирования на эти цели в третьем квартале составит 2,3 миллиарда рублей. Заявителями могут выступать представители малого и среднего бизнеса.

Предприниматели могут воспользоваться одной из двух программ льготного лизинга. Какой именно — зависит от категории МСП и вида деятельности, издание ria.ru. Уточняется, что микро- и малые предприятия из сегмента обрабатывающих производств могут подать заявку на участие в программе «Приоритет +». Для этой категории бизнеса предусмотрена возможность получить в лизинг российское оборудование под 6% годовых. Предоставляется также и иностранное оборудование, однако ставка составляет уже 8% годовых. Сумма сделки — от 500 000 до 50 миллионов рублей.

Круг предприятий, которые могут воспользоваться программой «Приоритет», более широкий. Это микропредприятия, представители малого и среднего бизнеса из области науки, спорта, IT и креативных индустрий, медицины и туризма. Заявки принимаются и от средних предприятий из сектора обрабатывающих производств. Ставка по программе единая и составляет 12% годовых. Сумма сделки — от 500 000 до 50 миллионов и может быть увеличена до 100 миллионов для среднего бизнеса.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что корпорация намерена повысить доступность льготного лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса. Получение основных средств в лизинг содействует модернизации и позволяет расширить производственные мощности. Для предпринимателей это выгодно еще и потому, что оборудование можно использовать продолжительный период, а авансовые платежи являются небольшими. Чтобы воспользоваться предложением, залог не нужен. В качестве преимуществ в КМСП также назвали индивидуальный график платежей и отложенный старт погашения обязательств.

Согласно условиям программ, в лизинг можно брать только новое оборудование. Подать заявку на продукт можно через цифровую платформу МСП.РФ. Александр Исаевич пояснил, что корпорация провела оцифровку программ и создала специальный сервис. После того, как заявка будет проверена, пользователь получит предварительные данные об общей стоимости финансирования и графике платежей. Если предприниматель согласен с этими условиями, то через этот же сервис он может подать документы на льготный лизинг.

Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 07:50