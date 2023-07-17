Корпорация МСП предоставит предприятиям льготный лизинг на 2,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Предприниматели могут воспользоваться одной из двух программ льготного лизинга. Какой именно — зависит от категории МСП и вида деятельности, издание ria.ru. Уточняется, что микро- и малые предприятия из сегмента обрабатывающих производств могут подать заявку на участие в программе «Приоритет +». Для этой категории бизнеса предусмотрена возможность получить в лизинг российское оборудование под 6% годовых. Предоставляется также и иностранное оборудование, однако ставка составляет уже 8% годовых. Сумма сделки — от 500 000 до 50 миллионов рублей.
Круг предприятий, которые могут воспользоваться программой «Приоритет», более широкий. Это микропредприятия, представители малого и среднего бизнеса из области науки, спорта, IT и креативных индустрий, медицины и туризма. Заявки принимаются и от средних предприятий из сектора обрабатывающих производств. Ставка по программе единая и составляет 12% годовых. Сумма сделки — от 500 000 до 50 миллионов и может быть увеличена до 100 миллионов для среднего бизнеса.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что корпорация намерена повысить доступность льготного лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса. Получение основных средств в лизинг содействует модернизации и позволяет расширить производственные мощности. Для предпринимателей это выгодно еще и потому, что оборудование можно использовать продолжительный период, а авансовые платежи являются небольшими. Чтобы воспользоваться предложением, залог не нужен. В качестве преимуществ в КМСП также назвали индивидуальный график платежей и отложенный старт погашения обязательств.
Согласно условиям программ, в лизинг можно брать только новое оборудование. Подать заявку на продукт можно через цифровую платформу МСП.РФ. Александр Исаевич пояснил, что корпорация провела оцифровку программ и создала специальный сервис. После того, как заявка будет проверена, пользователь получит предварительные данные об общей стоимости финансирования и графике платежей. Если предприниматель согласен с этими условиями, то через этот же сервис он может подать документы на льготный лизинг.