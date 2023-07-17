Китайская компания представила прототип антропоморфного робота

Основной особенностью этого 55-килограммового робота является его способность поднимать грузы, сопоставимые с его собственным весом. Fourier Intelligence видит в своем создании ценного помощника как для пожилых людей, так и для пациентов в процессе реабилитации. Инженеры уверены, что робот с легкостью справится с такими задачами, как перекладывание пациентов из кроватей в инвалидные кресла или помощь в доставке предметов первой необходимости.