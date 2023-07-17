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Китайская компания представила прототип антропоморфного робота

17 июля 2023, 10:20
На конференции World AI Conference 2023 компания из Китая Fourier Intelligence представила прототип своего антропоморфного робота GR-1, пишет Pravda.Ru.

Основной особенностью этого 55-килограммового робота является его способность поднимать грузы, сопоставимые с его собственным весом. Fourier Intelligence видит в своем создании ценного помощника как для пожилых людей, так и для пациентов в процессе реабилитации. Инженеры уверены, что робот с легкостью справится с такими задачами, как перекладывание пациентов из кроватей в инвалидные кресла или помощь в доставке предметов первой необходимости.

Планы компании включают выпуск 100 прототипов робота к концу текущего года. Хотя первые модели будут иметь ограниченную функциональность, они послужат основой для дальнейших исследований и разработок. Полнофункциональная версия GR-1, оптимизированная для широкого спектра задач, планируется выпустить в течение ближайших 2-3 лет.

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