Китайская компания представила прототип антропоморфного робота

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Основной особенностью этого 55-килограммового робота является его способность поднимать грузы, сопоставимые с его собственным весом. Fourier Intelligence видит в своем создании ценного помощника как для пожилых людей, так и для пациентов в процессе реабилитации. Инженеры уверены, что робот с легкостью справится с такими задачами, как перекладывание пациентов из кроватей в инвалидные кресла или помощь в доставке предметов первой необходимости.
Планы компании включают выпуск 100 прототипов робота к концу текущего года. Хотя первые модели будут иметь ограниченную функциональность, они послужат основой для дальнейших исследований и разработок. Полнофункциональная версия GR-1, оптимизированная для широкого спектра задач, планируется выпустить в течение ближайших 2-3 лет.