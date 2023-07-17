Из-за ЧП на Крымском мосту приостановлено движение

Власти Крыма попросили местных жителей и туристов отказаться от проезда по мосту и выбирать сухопутные маршруты. В настоящее время работа паромной переправы приостановлена. Гостям полуострова будет оказана необходимая помощь и поддержка в связи с чрезвычайным происшествием, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.