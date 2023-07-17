Из-за ЧП на Крымском мосту приостановлено движение

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Как сообщают «Новые известия», на Крымском мосту произошло ЧП. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что это случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы, выехал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Движение в данное время на мосту приостановлено. Рядом с ним образовалась пробка.
Власти Крыма попросили местных жителей и туристов отказаться от проезда по мосту и выбирать сухопутные маршруты. В настоящее время работа паромной переправы приостановлена. Гостям полуострова будет оказана необходимая помощь и поддержка в связи с чрезвычайным происшествием, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Как сообщают в Минтрансе РФ, на пролетах Крымского моста есть повреждение дорожного полотна. Их обнаружили со стороны Республики Крым.
«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — уточняется в сообщении ведомства.
В результате ЧП погибли мужчина и женщина из Белгородчины. Их ребенок — несовершеннолетняя дочь — попала в больницу. У девочки состояние средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.