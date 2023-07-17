Галине Кипервар одобрили строительство четырех трехэтажных домов в Таре

Месяцем ранее в Арбитражном суде Омской области закончилось рассмотрение дела о признании незаконными разрешений на строительство, которые выдали Галине Кипервар. Речь идет о домах № 1а, 2а, 3а, 4а в микрорайоне «Жилой парк Врубелево» на территории Богословского сельского поселения в Омском районе. С исковым заявлением в адрес администрации Богословского сельского поселения выступило акционерное общество «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».