Галине Кипервар одобрили строительство четырех трехэтажных домов в Таре

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Городу55 стало известно о строительстве четырех домов в Таре по улице Немчиновская. Дома будут однотипными: по три этажа и 10 квартир в каждом.
Проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы от ООО «Архстройэксперт». Ее подготовкой занимался «Проектный институт „Новые технологии“», которым руководит и владеет Екатерина Янкелевич.
Застройщиком всех четырех домов стала Галина Кипервар.
Месяцем ранее в Арбитражном суде Омской области закончилось рассмотрение дела о признании незаконными разрешений на строительство, которые выдали Галине Кипервар. Речь идет о домах № 1а, 2а, 3а, 4а в микрорайоне «Жилой парк Врубелево» на территории Богословского сельского поселения в Омском районе. С исковым заявлением в адрес администрации Богословского сельского поселения выступило акционерное общество «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».
«В судебном заседании представитель АО „ПРОДО Птицефабрика Сибирская“ заявленные требования поддержала в полном объеме, указывала на отсутствие обязательного согласования технических условий с Обществом как смежным владельце технологически связанных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, что, по мнению заявителя, свидетельствует о нарушении его прав и законных интересов», — говорится в решении суда.
В «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» решили, что Кипервар будет использовать принадлежащий им канализационный коллектор. Но Арбитражный суд, рассмотрев все материалы дела, не стал удовлетворять требования акционерного общества, поэтому Галина Кипервар сохранила возможность строить дома в «Жилом парке Врубелево».
Город55 ранее рассказывал, что предпринимательница продала свою фирму — ООО «Регион» бывшему директору «Конно-спортивного клуба „Звезда“» Игорю Иванову. Кипервар была единственным владельцем «Региона», специализирующегося на оптовой торговле, с 2015 года. В настоящий момент Галина Кипервар не связана с какими-либо бизнес-активами.