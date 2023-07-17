Футболисты омского «Иртыша» победили «Спартак» в первом матче нового сезона

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 05:06
На минувшей неделе у футбольного клуба «Иртыш» стартовал новый игровой сезон. В воскресенье, 16 июля, у омских спортсменов состоялся первый выездной матч. Противником «Иртыша» стал костромской «Спартак».
Отметим, что команды участвуют в Чемпионате России по футболу среди команд второй лиги в группе «Золото» дивизиона А. По итогу матча омичи взяли верх и вышли вперед со счетом 2:1.
В это воскресенье, 23 июля, «Иртыш» сыграет против «Чайки». Соперники базируются в селе Песчанокопское Ростовской области.
Напомним, что в омском футбольном клубе сменился президент. Руководящую должность занял бывший главный тренер спортсменов Валерий Петраков. До этого клуб несколько лет возглавлял Сергей Новиков, но с ним решили не продлевать контракт.