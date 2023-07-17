Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Изображение материала

Футболисты омского «Иртыша» победили «Спартак» в первом матче нового сезона

17 июля 2023, 03:50
Фото: Город55
иллюстрация
Теперь они отправятся за победой в Ростовскую область.

На минувшей неделе у футбольного клуба «Иртыш» стартовал новый игровой сезон. В воскресенье, 16 июля, у омских спортсменов состоялся первый выездной матч. Противником «Иртыша» стал костромской «Спартак».

Отметим, что команды участвуют в Чемпионате России по футболу среди команд второй лиги в группе «Золото» дивизиона А. По итогу матча омичи взяли верх и вышли вперед со счетом 2:1.

В это воскресенье, 23 июля, «Иртыш» сыграет против «Чайки». Соперники базируются в селе Песчанокопское Ростовской области.

Напомним, что в омском футбольном клубе сменился президент. Руководящую должность занял бывший главный тренер спортсменов Валерий Петраков. До этого клуб несколько лет возглавлял Сергей Новиков, но с ним решили не продлевать контракт.

Из тренеров в президенты. Омским ФК «Иртыш» стал руководить Валерий Петраков
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ФК "Иртыш"#Футбол#Матч
Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Уже норма. В Омске на Иртыше появилось очередное масляное пятно
Сегодня, 03:19