Эксперт по рынку труда рассказала, как повлиять на уровень зарплаты

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По ее мнению, оптимальным вариантом взаимодействия является разработка индивидуального плана развития для каждого сотрудника со стороны работодателя, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В рамках этого индивидуального плана, как пояснила Алферова, должны быть определены компетенции, которые сотрудник должен развить. Регулярные оценки результатов и встречи с работодателем играют важную роль в этом процессе.
Сотрудник, который активно коммуницирует с работодателем, может повышать свой уровень заработной платы, не обязательно занимая должность начальника или беря на себя больше ответственности. Алферова посоветовала развивать дополнительные компетенции и брать на себя дополнительные задачи, а также выносить инициативы руководству. Работодателю часто выгоднее доплатить сотруднику определенную сумму, чем искать нового кандидата на полную ставку с внешнего рынка.