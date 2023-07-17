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Эксперт по рынку труда рассказала, как повлиять на уровень зарплаты

17 июля 2023, 13:11
Яна Алферова, HRD-специалист и эксперт по рынку труда, поделилась информацией о том, как каждый сотрудник может самостоятельно влиять на свой уровень заработной платы.

По ее мнению, оптимальным вариантом взаимодействия является разработка индивидуального плана развития для каждого сотрудника со стороны работодателя, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В рамках этого индивидуального плана, как пояснила Алферова, должны быть определены компетенции, которые сотрудник должен развить. Регулярные оценки результатов и встречи с работодателем играют важную роль в этом процессе.

Сотрудник, который активно коммуницирует с работодателем, может повышать свой уровень заработной платы, не обязательно занимая должность начальника или беря на себя больше ответственности. Алферова посоветовала развивать дополнительные компетенции и брать на себя дополнительные задачи, а также выносить инициативы руководству. Работодателю часто выгоднее доплатить сотруднику определенную сумму, чем искать нового кандидата на полную ставку с внешнего рынка.

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