Эксперт по рынку труда рассказала, как повлиять на уровень зарплаты

Сотрудник, который активно коммуницирует с работодателем, может повышать свой уровень заработной платы, не обязательно занимая должность начальника или беря на себя больше ответственности. Алферова посоветовала развивать дополнительные компетенции и брать на себя дополнительные задачи, а также выносить инициативы руководству. Работодателю часто выгоднее доплатить сотруднику определенную сумму, чем искать нового кандидата на полную ставку с внешнего рынка.