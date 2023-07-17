Экс-игрок «Авангарда» Грицюк признался, что было обидно и досадно уезжать из Омска

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Бывший «ястреб» Арсений Грицюк рассказал о том, почему покинул омский хоккейный клуб. Об этом стало известно в конце мая 2023 года. По его словам, финансовый фактор имеет значение, однако это не ведущая причина, из-за которой спортсмен принял решение уйти из «Авангарда».
Как рассказал Грицюк «Спорт-Экспрессу», свою роль сыграли его взаимоотношения с клубом, а также его агента Шуми Бабаева. Хоккеист лично присутствовал на встрече с председателем совета директоров хоккейного клуба Александром Крыловым и обсуждал уход. После переговоров с агентом 22-летний Арсений принял окончательное решение покинуть клуб. Также нынешний игрок СКА признался, что чувствовал себя не совсем комфортно с Крыловым, хотя тот говорил ему, что все хорошо.
«Он главный человек в „Авангарде“, уважаемая фигура в Омске и „Газпроме“. К людям, которые постарше меня или просто знаменитые, я не могу подойти и первым начать разговаривать», — сказал Грицюк.
Тем не менее он не намерен забывать Омск. Арсений хочет возвращаться сюда, тем более в этом городе родилась его супруга.
«Уезжать из Омска было обидно и досадно», — рассказал бывший «ястреб».
Напомним, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов ранее высказался в СМИ о возможном уходе нескольких игроков из команды, в том числе Арсения Грицюка, Владимира Ткачева и Сергея Толчинского. Он сказал, что на их место придут те, кто «захотят играть, не будут завышать себе цену». На это высказывание остро отреагировал агент Шуми Бабаев, что еще больше накалило атмосферу в клубе.
Добавим, что 6 февраля 2024 года Грицюк и Толчинский приедут в составе новой команды СКА в Омск, чтобы сразиться с «Авангардом» на «G-Drive Арене». Александр Крылов же больше не является председателем совета директоров.