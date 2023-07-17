Экс-игрок «Авангарда» Грицюк признался, что было обидно и досадно уезжать из Омска

Как рассказал Грицюк «Спорт-Экспрессу», свою роль сыграли его взаимоотношения с клубом, а также его агента Шуми Бабаева. Хоккеист лично присутствовал на встрече с председателем совета директоров хоккейного клуба Александром Крыловым и обсуждал уход. После переговоров с агентом 22-летний Арсений принял окончательное решение покинуть клуб. Также нынешний игрок СКА признался, что чувствовал себя не совсем комфортно с Крыловым, хотя тот говорил ему, что все хорошо.