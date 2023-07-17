Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области

Сегодня, 17 июля, представитель КПРФ Андрей Алехин подал документы в Облизбирком для участия в выборах губернатора Омской области. У избирательной комиссии есть 10 дней, что бы проверить подлинность предоставленных подписей для прохождения муниципального фильтра.