Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Сегодня, 17 июля, представитель КПРФ Андрей Алехин подал документы в Облизбирком для участия в выборах губернатора Омской области. У избирательной комиссии есть 10 дней, что бы проверить подлинность предоставленных подписей для прохождения муниципального фильтра.
По закону, выдвиженцам от политических партий необходимо предоставить в избирком 210-220 подписей. Андрей Алехин подал 357.
«Мою поддержку выступали не только выдвиженцы КПРФ, но и независимые депутаты местных Советов, наиболее трезво оценивающие реальную обстановку в регионе. Искренне благодарю всех местных депутатов, отдавших подписи в поддержу моей кандидатуры, всех членов КПРФ, принимавших участие в организационных мероприятиях по сбору подписей», — передали слова Алехина в региональном отделении КПРФ.
Также сегодня документы и подписи в комиссию подал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Документы от оставшихся кандидатов ждут до 26 июля.