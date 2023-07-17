Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Изображение материала

Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области

17 июля 2023, 10:45
Фото: Избирательная комиссия Омской области
Алехин предоставил комиссии 357 подписей для прохождения муниципального фильтра
Документы от оставшихся кандидатов ждут до 26 июля.

Сегодня, 17 июля, представитель КПРФ Андрей Алехин подал документы в Облизбирком для участия в выборах губернатора Омской области. У избирательной комиссии есть 10 дней, что бы проверить подлинность предоставленных подписей для прохождения муниципального фильтра.

По закону, выдвиженцам от политических партий необходимо предоставить в избирком 210-220 подписей. Андрей Алехин подал 357.

«Мою поддержку выступали не только выдвиженцы КПРФ, но и независимые депутаты местных Советов, наиболее трезво оценивающие реальную обстановку в регионе. Искренне благодарю всех местных депутатов, отдавших подписи в поддержу моей кандидатуры, всех членов КПРФ, принимавших участие в организационных мероприятиях по сбору подписей», — передали слова Алехина в региональном отделении КПРФ.

Также сегодня документы и подписи в комиссию подал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Документы от оставшихся кандидатов ждут до 26 июля.

Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Политика#Андрей Алехин#Выборы#Губернаторские выборы#КПРФ#Кандидаты#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
На ректора ОмГТУ Маевского возбудили уголовное дело из-за фиктивной научной работы
Сегодня, 07:19
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Сегодня, 05:59
Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Сегодня, 06:07
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Сегодня, 07:29
Омичей предупредили о перебоях в вещании телеканалов до 23 июля
Сегодня, 06:35
Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сегодня, 07:50