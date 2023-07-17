Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Благовещенске

Posted Вчера, 20:49
Published Вчера, 20:49
Modified Вчера, 20:51
Updated Вчера, 20:51
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на сайт «Кино-театр.ру».
По данным портала, актер не отвечал на связь уже несколько дней. 15 июля специалисты взломали квартиру и обнаружили тело Орловского.
Последующая медэкспертиза показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актер ушел из жизни 12 июля.
Александр Орловский родился в Пермском крае в 1962 году. После окончания актерского образования, его часто приглашали работать в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. С 2006 года он был членом труппы театра «АпАРТе». Также актер активно снимался в кино.
Зрители помнят Орловского по его ролям в таких сериалах как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы». Он также сыграл в экранизации романа Бориса Акунина «Азазель».