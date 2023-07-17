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21-летняя девушка напала на несовершеннолетнюю бейсбольной битой

17 июля 2023, 11:51
В селе Онот, расположенном в Черемховском районе Иркутской области, произошел конфликт между девушками, который закончился жестокой избиением.

21-летняя местная жительница напала на несовершеннолетнюю девочку, используя бейсбольную биту. Полиция расследует инцидент и выяснила, что причиной конфликта стала ревность к одному парню, пишет ФедералПресс.

По словам старшей девушки, школьница являлась «стрелкой» и договорилась встретиться с парнем неподалеку от стадиона. Однако 21-летняя знала, что ей не исполнилось 18 лет. Во время допроса она признала свою вину в произошедшем.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному делу, а девушке, вооружившейся битой, грозит уголовная ответственность. Также проводится медицинская экспертиза для оценки степени травм, нанесенных школьнице.

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