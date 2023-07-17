21-летняя девушка напала на несовершеннолетнюю бейсбольной битой

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
21-летняя местная жительница напала на несовершеннолетнюю девочку, используя бейсбольную биту. Полиция расследует инцидент и выяснила, что причиной конфликта стала ревность к одному парню, пишет ФедералПресс.
По словам старшей девушки, школьница являлась «стрелкой» и договорилась встретиться с парнем неподалеку от стадиона. Однако 21-летняя знала, что ей не исполнилось 18 лет. Во время допроса она признала свою вину в произошедшем.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному делу, а девушке, вооружившейся битой, грозит уголовная ответственность. Также проводится медицинская экспертиза для оценки степени травм, нанесенных школьнице.