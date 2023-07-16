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В России могут ввести в оборот купюры в 5 и 10 рублей

16 июля 2023, 11:06
Фото: 1MI
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Известны правила проверки на подлинность.

В Москве и Подмосковье готовят к вводу в оборот мелко рублевые купюры. О хорошо забытом старом сообщают «Новые известия». Некоторые компании разослали сотрудникам памятки: как проверить банкноты на подлинность.

Правила те же: на просвете должны быть видны водяные знаки, защитные нити, под углом буквы «РР», сами цифры номинала у подлинников имеют заметный рельеф на ощупь.

Кассово-инкасаторские центры уже работают с новыми банкнотами вместо монет. Причина введения купюр — подорожание металла для чеканки. Напомним, пятирублевые бумажные деньги не печатали с 1997 года.

В Омской области нашли 169 фальшивых банкнот
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#Деньги#Купюры#Экономика#Новости#Россия#Москва
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