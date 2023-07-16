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В омской гимназии, где разместили погорельцев с бульвара Победы, сменился директор

16 июля 2023, 12:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Исполняет обязанности бывший заместитель руководителя.

Исполняющей обязанности директора гимназии №115 с 13 июля является Елена Галак. На сайте учреждения информация еще не обновлена, но уже доступна в ЕГРЮЛ и на портале мэрии.

Ранее временным руководителем была Анна Бухтиярова. А Галак занимала пост замдиректора по научно-методической работе и преподавала английский язык.

Напомним, именно в этом учебном заведении разместили нуждающихся жителей горевшего дома на бульваре Победы. Пожар произошел в ночь на 16 июля. Ночевали в гимназии семь человек.

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#Директор#Директор школы#Гимназия#Руководитель#Общество#Ночной пожар на бульваре Победы#Новости#Омск
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