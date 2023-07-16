В омской гимназии, где разместили погорельцев с бульвара Победы, сменился директор

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Исполняющей обязанности директора гимназии №115 с 13 июля является Елена Галак. На сайте учреждения информация еще не обновлена, но уже доступна в ЕГРЮЛ и на портале мэрии.
Ранее временным руководителем была Анна Бухтиярова. А Галак занимала пост замдиректора по научно-методической работе и преподавала английский язык.
Напомним, именно в этом учебном заведении разместили нуждающихся жителей горевшего дома на бульваре Победы. Пожар произошел в ночь на 16 июля. Ночевали в гимназии семь человек.