Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Температура не указана. Омские синоптики не смогли составить полный прогноз погоды

16 июля 2023, 07:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске ожидаются туман, дожди и грозы

В привычных блоках прогноза отсутствуют температурные значения.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, однако все еще не ясно, какая температура воздуха ждет омичей.

В ночь на 17 июля регион местами накроет туман. А вот днем в понедельник никаких природных явлений не ожидается. Порывы ветра — от 6 до 11 метров в секунду. Температура: до +28 градусов.

Странности начинаются с прогноза на вторник. Ночью столбик термометра покажет значения от +12, как сильно прогреется воздух неизвестно. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.

На день 18 июля температура не указана вовсе. Осадков не прогнозируют, ветер усилится до 17 метров в секунду. В ночь на среду пойдет дождь, будет гроза.

На дневные часы 19 июля градусы тоже не значатся. Указан кратковременный дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают: 16 июля в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости).

Отметим, мы все же решили выяснить, чего ждать омичам 18 и 19 июля. По данным из открытых интернет-источников, температура воздуха во вторник составит +17…+29 градусов, в среду — +20…+28.

Из-за плохой погоды шесть рейсов утром вылетели с задержкой из омского аэропорта
Узнать подробнее
#Погода#Прогноз погоды#Гроза#Ветер#Туман#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Пожар в омской пятиэтажке на бульваре Победы. Что известно о ночном происшествии
Сегодня, 03:15
«„Чуда“ не случилось». Омичи жалуются на редкие и переполненные автобусы
Сегодня, 08:55
Удивительно. На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб
Сегодня, 06:24
Омское УМВД ищет арендатора для собственной столовой почти за 2 млн рублей
Сегодня, 05:51
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в омском бараке на Деповской
Сегодня, 04:53