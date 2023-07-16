Температура не указана. Омские синоптики не смогли составить полный прогноз погоды

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, однако все еще не ясно, какая температура воздуха ждет омичей.
В ночь на 17 июля регион местами накроет туман. А вот днем в понедельник никаких природных явлений не ожидается. Порывы ветра — от 6 до 11 метров в секунду. Температура: до +28 градусов.
Странности начинаются с прогноза на вторник. Ночью столбик термометра покажет значения от +12, как сильно прогреется воздух неизвестно. Местами возможен кратковременный дождь, гроза.
На день 18 июля температура не указана вовсе. Осадков не прогнозируют, ветер усилится до 17 метров в секунду. В ночь на среду пойдет дождь, будет гроза.
На дневные часы 19 июля градусы тоже не значатся. Указан кратковременный дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают: 16 июля в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости).
Отметим, мы все же решили выяснить, чего ждать омичам 18 и 19 июля. По данным из открытых интернет-источников, температура воздуха во вторник составит +17…+29 градусов, в среду — +20…+28.