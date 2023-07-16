Ранее судимый омич угнал велосипед, чтобы ездить на работу

Омич из воды увидел, как неизвестный взял велосипед и уехал. Полицейским удалось задержать подозреваемого по месту жительства. Грабитель ранее был судим за грабежи, кражи и угрозу убийством. Мужчина признал вину, пояснил: от дома до работы ездить далеко, личного транспорта нет, вот и взял чужой.