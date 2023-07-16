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Ранее судимый омич угнал велосипед, чтобы ездить на работу

16 июля 2023, 04:09
Фото: 1MI
иллюстрация
Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемого в хищении велосипеда. Стоимость транспорта — 25 тысяч рублей. В полицию обратился хозяин, житель Исилькуля. 60-летний мужчина рассказал, что кражу совершили, пока он купался.

Омич из воды увидел, как неизвестный взял велосипед и уехал. Полицейским удалось задержать подозреваемого по месту жительства. Грабитель ранее был судим за грабежи, кражи и угрозу убийством. Мужчина признал вину, пояснил: от дома до работы ездить далеко, личного транспорта нет, вот и взял чужой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Велосипед изъяли и вернут владельцу.

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#Грабеж#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омская область#Исилькуль
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