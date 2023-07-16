Почти 600 миллионов. Омичи ежедневно попадают в ловушки мошенников

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
С начала года омская полиция зафиксировала 3 339 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — почти 582 миллиона рублей. Правоохранители регистрируют обращения практически ежедневно. Статистику привел региональный следственный комитет.
Мошенники часто представляются правоохранителями. Омичам напоминают: следователи работают с гражданами только в подразделениях, об этом извещают заранее и официально, также специалист имеет служебное удостоверение и может предъявить его. Правоохранители никогда не требуют перевода денег или отчуждения имущества, не общаются по рабочим вопросам по телефону, не запрашивают данные о банковских счетах или вкладах.
При подозрительном звонке жителям Омской области рекомендуют обратиться в банковскую организацию или в полицию, положить трубку, не дав мошенникам убедить вас в обратном.