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Почти 600 миллионов. Омичи ежедневно попадают в ловушки мошенников

16 июля 2023, 12:13
Фото: 1MI
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Омичи потеряли почти 600 млн рублей в беседах с мошенниками

Статистику и правила безопасности привел СК.

С начала года омская полиция зафиксировала 3 339 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — почти 582 миллиона рублей. Правоохранители регистрируют обращения практически ежедневно. Статистику привел региональный следственный комитет.

Мошенники часто представляются правоохранителями. Омичам напоминают: следователи работают с гражданами только в подразделениях, об этом извещают заранее и официально, также специалист имеет служебное удостоверение и может предъявить его. Правоохранители никогда не требуют перевода денег или отчуждения имущества, не общаются по рабочим вопросам по телефону, не запрашивают данные о банковских счетах или вкладах.

При подозрительном звонке жителям Омской области рекомендуют обратиться в банковскую организацию или в полицию, положить трубку, не дав мошенникам убедить вас в обратном.

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#Мошенничество#Полиция#Следственный комитет#СУ СКР Омской области#Статистика#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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