Почти 600 миллионов. Омичи ежедневно попадают в ловушки мошенников

Мошенники часто представляются правоохранителями. Омичам напоминают: следователи работают с гражданами только в подразделениях, об этом извещают заранее и официально, также специалист имеет служебное удостоверение и может предъявить его. Правоохранители никогда не требуют перевода денег или отчуждения имущества, не общаются по рабочим вопросам по телефону, не запрашивают данные о банковских счетах или вкладах.