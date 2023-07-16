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Пикантная ночь привела к уголовному делу. Рассказываем, за что задержали омичку

16 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
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Омичка провела ночь с вахтовиком и украла его телефон

Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

В полицию обратился 39-летний житель Новосибирской области. Заявил о краже мобильного телефона. Сумма ущерба — 30 тысяч рублей.

Мужчина работает вахтовым методом. На улице Омска он познакомился с женщиной. Пригласил ее в гостиницу на улице 27-я Рабочая. Уже там сибиряк уснул, а утром рядом не было ни гостьи, и ни телефона.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемой оказалась 38-летняя жительница Октябрьского округа. Ее задержали, похищенный телефон нашли и вернули владельцу.

Ранее омичка не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь же возбуждено дело по статье «Кража». Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее судимый омич угнал велосипед, чтобы ездить на работу
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#Кража#Преступление#Полиция#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Новосибирская область
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