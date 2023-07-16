Пикантная ночь привела к уголовному делу. Рассказываем, за что задержали омичку

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В полицию обратился 39-летний житель Новосибирской области. Заявил о краже мобильного телефона. Сумма ущерба — 30 тысяч рублей.
Мужчина работает вахтовым методом. На улице Омска он познакомился с женщиной. Пригласил ее в гостиницу на улице 27-я Рабочая. Уже там сибиряк уснул, а утром рядом не было ни гостьи, и ни телефона.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемой оказалась 38-летняя жительница Октябрьского округа. Ее задержали, похищенный телефон нашли и вернули владельцу.
Ранее омичка не привлекалась к уголовной ответственности. Теперь же возбуждено дело по статье «Кража». Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.