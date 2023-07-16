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Омским погорельцам из дома на бульваре Победы дадут временное жилье

16 июля 2023, 04:16
Фото: 1MI
место происшествия
С заявлением выступил врио губернатора Виталий Хоценко.

Врио губернатора Омской области прокомментировал ночной инцидент с пожаром в пятиэтажке на бульваре Победы. Виталий Хоценко подтвердил: пострадавших нет, местным жителям оказана помощь.

Сейчас устанавливается точная причина возгорания. Ранее предполагали, что виной всему неисправная проводка.

Хоценко поставил задачу предоставить жилье в маневренном фонде для тех погорельцев, кому это необходимо. Специалисты проведут поквартирный обход для описи поврежденного имущества, позже омичам окажут финансовую помощь. Также планируется обследовать кровлю и оперативно приступить к восстановлению.

«Со своей стороны, Правительство Омской области окажет всю необходимую финансовую помощь», — подытожил Виталий Хоценко.

Напомним, огонь охватил крышу пятиэтажки около полуночи 16 июля. У спасателей ушло примерно четыре часа на полную ликвидацию горения. Эвакуировано 65 человек. Пункт временного размещения организовали в гимназии №115.

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