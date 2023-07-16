Омским погорельцам из дома на бульваре Победы дадут временное жилье

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Врио губернатора Омской области прокомментировал ночной инцидент с пожаром в пятиэтажке на бульваре Победы. Виталий Хоценко подтвердил: пострадавших нет, местным жителям оказана помощь.
Сейчас устанавливается точная причина возгорания. Ранее предполагали, что виной всему неисправная проводка.
Хоценко поставил задачу предоставить жилье в маневренном фонде для тех погорельцев, кому это необходимо. Специалисты проведут поквартирный обход для описи поврежденного имущества, позже омичам окажут финансовую помощь. Также планируется обследовать кровлю и оперативно приступить к восстановлению.
«Со своей стороны, Правительство Омской области окажет всю необходимую финансовую помощь», — подытожил Виталий Хоценко.
Напомним, огонь охватил крышу пятиэтажки около полуночи 16 июля. У спасателей ушло примерно четыре часа на полную ликвидацию горения. Эвакуировано 65 человек. Пункт временного размещения организовали в гимназии №115.