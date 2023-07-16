Омским погорельцам из дома на бульваре Победы дадут временное жилье

Хоценко поставил задачу предоставить жилье в маневренном фонде для тех погорельцев, кому это необходимо. Специалисты проведут поквартирный обход для описи поврежденного имущества, позже омичам окажут финансовую помощь. Также планируется обследовать кровлю и оперативно приступить к восстановлению.