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Омская прокуратура отреагировала на ночной пожар на бульваре Победы

16 июля 2023, 04:21
Фото: Город55
место происшествия
Специалисты проконтролируют ключевые вопросы, в том числе соблюдение прав погорельцев.

Прокуратура взяла на контроль вопросы установления причин пожара в пятиэтажке на бульваре Победы. Напомним, возгорание в доме №3 произошло в ночь на 16 июля. Спасатели работали около четырех часов. 65 местных жителей эвакуировали. Пунктом временного размещения стала гимназия №115.

На место выезжал зампрокурора Центрального округа Дмитрий Ковальский, чтобы координировать работу правоохранителей и организовать проверку.

На контроле надзорного органа находятся вопросы установления причин и обстоятельств пожара, а также соблюдение прав погорельцев, их временное размещение и компенсация вреда имуществу.

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