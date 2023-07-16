Омская прокуратура отреагировала на ночной пожар на бульваре Победы

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Прокуратура взяла на контроль вопросы установления причин пожара в пятиэтажке на бульваре Победы. Напомним, возгорание в доме №3 произошло в ночь на 16 июля. Спасатели работали около четырех часов. 65 местных жителей эвакуировали. Пунктом временного размещения стала гимназия №115.
На место выезжал зампрокурора Центрального округа Дмитрий Ковальский, чтобы координировать работу правоохранителей и организовать проверку.
На контроле надзорного органа находятся вопросы установления причин и обстоятельств пожара, а также соблюдение прав погорельцев, их временное размещение и компенсация вреда имуществу.