Омская область примет участие в Международной выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В День народного единства в столице на территории ВДНХ стартует Международная выставка-форум «Россия». Омская область уже начала готовиться к мероприятию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Омская делегация представит наши достижения в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, науке и культуре.
Организаторы предлагают всем россиянам присоединиться к игре «Создаём вместе». Нужно лишь собрать из букв разных времен слово «Россия». Виталий Хоценко приглашает к участию омичей.