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Омская область примет участие в Международной выставке-форуме «Россия»

16 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичей приглашают присоединиться к игре «Создаем вместе».

В День народного единства в столице на территории ВДНХ стартует Международная выставка-форум «Россия». Омская область уже начала готовиться к мероприятию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Омская делегация представит наши достижения в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, науке и культуре.

Организаторы предлагают всем россиянам присоединиться к игре «Создаём вместе». Нужно лишь собрать из букв разных времен слово «Россия». Виталий Хоценко приглашает к участию омичей.

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