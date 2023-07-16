Ночной пожар, переполненные автобусы, коттедж на крыше дома. Воскресный Омск

На месте происшествия побывал корреспондент Города55. Он поговорил с мэром Сергеем Шелестом. Тот сообщил, что пятиэтажку на бульваре Победы капитально ремонтировали в 2019 году. Полная ликвидация зафиксирована в 03:41.