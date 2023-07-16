Ночной пожар, переполненные автобусы, коттедж на крыше дома. Воскресный Омск

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В ночь на 16 июля стало известно о крупном возгорании на бульваре Победы. Пламя охватило крышу пятиэтажного дома. Эвакуировалось 65 человек. Пункт временного размещения жителей экстренно организовали в гимназии №115. Предполагаемая причина пожара — неисправная проводка. Площадь возгорания — 1125 квадратных метров.
На месте происшествия побывал корреспондент Города55. Он поговорил с мэром Сергеем Шелестом. Тот сообщил, что пятиэтажку на бульваре Победы капитально ремонтировали в 2019 году. Полная ликвидация зафиксирована в 03:41.
Специалисты уже начали готовить смету для восстановления кровли дома. Также планируется провести поквартирный обход, чтобы составить опись поврежденного имущества. Это нужно для расчета суммы ущерба жилью. Нуждающимся дадут временное жилье из маневренного фонда.
Прокуратура отреагировала на инцидент спустя шесть часов с полной ликвидации. На контроле надзорного органа — ключевые вопросы.
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