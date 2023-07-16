Ночной пожар на бульваре Победы, аномальная жара в Омске, увольнение министра

13 июля. Аномальная жара никуда не ушла, а только добавляла проблем. На всякий случай, мы рассказывали, когда положен короткий рабочий день из-за высоких температур. В регионе был побит рекорд по уровню потребления воды. Такие данные представил Омскводоканал. И еще один рекорд — на этот раз температурный. Воздух в городе накалился до +41 градуса.