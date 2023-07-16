Ночной пожар на бульваре Победы, аномальная жара в Омске, увольнение министра

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В ночь на 16 июля на бульваре Победы загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Эвакуировано более 60 человек. Предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки. Открытое горение удалось ликвидировать в 01:36. Пунктом временного размещения стала гимназия №115. Мы рассказывали подробно обо всех событиях ночи:
Это не единственная пятиэтажка, крышу которой охватил огонь. 27 июня мы говорили об аналогичном пожаре на Волгоградской. Город55 выяснил: оба здания ремонтировали в 2019 году по программе капремонта. К слову, в начале неделе начали восстанавливать сгоревшую пятиэтажку на Левом берегу.
В воскресенье, 16 июля, стали появляться новые подробности об инциденте. О том, что произошло в пятиэтажке после пожара, мы рассказываем здесь. Погорельцам планируют дать временное жилье из маневренного фонда.
На происшествие отреагировала прокуратура. Вопросы о правах жителей и восстановлении здания взяты на контроль. Тем временем МЧС опубликовало «огненную» статистику «по следам» ночного пожара.
Представляем традиционный криминальный дайджест:
На неделе все чаще мы рассказывали о гибели на воде. 12 июля было найдено тело 24-летней девушки, она утонула 8 числа в курортном поселке Чернолучинский. Также в среду на Иртыше утонул 22-летний парень.
13 июля полиция сообщила еще о двух летальных случаях: в Омском и Усть-Ишимском районах. 14 июля была озвучена статистика по гибели на воде за 2023 год: утонули 28 омичей.
15 июля — еще одна трагическая история. 46-летний мужчина спасал своего 12-летнего сына в Горьковском районе. Ребенок выжил, отец погиб.
Погода в Омске на неделе побила все рекорды. Кажется, омичей больше ничем не удивить. Город55 с «жаркой» хронологией.
10 июля. В регионе только что прошли жуткие ливни. И снова наступила аномальная жара. Температура днем поднималась до +39 градусов. В Омской области ввели особый режим после предупреждения от синоптиков. Аттракционы в парке 30-летия ВЛКС не смогли работать днем, запускать их решили после 17:00.
11 июля. Слабый ветер плохо развеивал вредные примеси. И в игру включились выбросы. В Нефтяниках обнаружили избыток сразу нескольких веществ: сероводорода, метилмеркаптана, фенола и PM10. В регионе из-за жары ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером омичи снова жаловались на неприятные запахи. Экологическая лаборатория вновь зафиксировала превышения метилперкаптана и фенола.
12 июля. В Большереченском зоопарке организовали душ для медведей, только так животных можно было спасти от жары. Омичи из разных районов региона начали сообщать об отключении воды. Погода угрожала безопасности пассажиров РЖД. Рельсы буквально могли расплавиться. Город55 «под шумок» сделал актуальную подборку:
13 июля. Аномальная жара никуда не ушла, а только добавляла проблем. На всякий случай, мы рассказывали, когда положен короткий рабочий день из-за высоких температур. В регионе был побит рекорд по уровню потребления воды. Такие данные представил Омскводоканал. И еще один рекорд — на этот раз температурный. Воздух в городе накалился до +41 градуса.
14 июля. Омичей предупреждали о граде и сильном ветре. И не зря. Штормовые порывы валили деревья на дороги, на улице горожане были в опасности. Во время жуткой грозы в Амуре задымился трамвай. Позже выяснилось, что в него попала молния. Обошлось без пострадавших. Водитель потушил пламя огнетушителем.
15 июля. В Омской области наконец-то стало прохладно. Аномальная жара сменилась на грозы и дожди. Таков прогноз синоптиков. Плохая погода привела к задержке сразу шести рейсов из омского аэропорта.
16 июля. Метеорологи окончательно выбились из сил. В традиционном прогнозе не было данных о температуре на ближайшие дни.
13 июля врио губернатора выступил перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о работа облправительства за 2022 год. Мы там тоже были. Основные тезисы:
Неделя началась с новости об отставке министра цифрового развития региона Андрея Ключенко. Цитата Хоценко: «Такие люди нам в команде не нужны». Позже мы узнали, какие нужны. На следующий день пост занял бывший коллега врио губернатора, выходец из правительства ДНР Денис Цуканов.
Инсайд от Города55: новым представителем Омской области в Совете Федерации вместо Елены Мизулиной станет Иван Евстифеев. Подробности:
Кадровая перестановка коснулась бюджетного «Комбината специальных услуг». Ранее оттуда ушел директор Сергей Угрюмов. Исполнять обязанности стала Ольга Котюргина, она руководила муниципальными кладбищами до Угрюмова. Однако великого «камбэка» не произошло. Спустя 10 дней был назначен новый руководитель — Михаил Квитков.
Нового председателя Законодательного собрания Омской области избрали 13 июля. Место Владимира Варнавского занял лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Артемов. Большинство депутатов поддержали кандидатуру.
Тем временем идет борьба за свободное кресло в областном парламенте. Последний день подачи документов на выдвижение — 16 июля. И пока мы видим пять кандидатов. Подробнее о них можно почитать тут.
В начале недели нам стало известно о недовольстве родителей будущих первоклассников. 170 семей пытались устроить детей в гимназию №9, одобрили только 90 заявок. У многих ребят нет возможности посещать другие школы. Мамы и папы попросили организовать дополнительные классы.
Всего же в Омске 709 первоклассников вынуждены пойти не в те учебные заведения, куда изначально хотели. Подача заявлений для поступления продолжается. Зачислен 13 331 ребенок. Жителям региона подсказали, что делать при отказе зачисления. Мы публикуем ответ здесь.
Эту историю Город55 представил ровно неделю назад. Автобус с несколькими десятками омичей выехал из нашего города в Бишкек и Чолпон-Ату. Путь в Киргизию лежал через Казахстан. В первую же ночь транспорт сломался. Туристы вынуждены были ночевать в степи. Ожидание затянулось более, чем на 12 часов. Запасы еды и воды были на исходе. Омичей на резервном транспорте отправили в Караганду. Там они смогли поесть, закупить продукты и отдохнуть. Автобус починили, туристов забрали и довезли до пункта назначения без дальнейших приключений. Всего поездка продлилась на сутки дольше. Бонус каждому пассажиру: бесплатные путевки.