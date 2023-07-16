На омском фестивале «Время побеждать» с премьерой песни выступила Юлия Чичерина

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
15 июля в парке «Зеленый остров» прошел фестиваль «ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ». Он собрал более 16 тысяч омичей. Глава региона Виталий Хоценко поприветствовал гостей:
«Жители Омской области очень спортивные, у нас более 50% омичей занимаются физкультурой и спортом! У нас более пяти тысяч мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта, много выдающихся тренеров, которые сегодня обучают наших детей, десятки тысяч ребят, занимающихся в секциях и подающих надежды молодых спортсменов», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Фестиваль был приурочен у 100-летию Минспорта РФ и общества «Динамо». В честь этого выдающиеся омские спортсмены получили награды. Заместитель Председателя регионального правительства Олег Заремба вручил почетные грамоты Минспорта РФ директору Регионального центра спортивной подготовки Андрею Ежову, стоявшей у истоков организации и проведения Сибирского международного марафона Людмиле Колмогоровой и директору СШОР по художественной гимнастике Андрею Меркушину.
Из рук министра спорта региона Дмитрия Крикорьянца почетные грамоты Правительства Омской области получили президент федерации флорбола Омской области Дмитрий Брюханов, тренер-преподаватель спортшколы имени заслуженного тренера России В. Н. Промина Наталья Дружинина, директор СШОР № 35 Артем Локтионов, ветеран спорта, мастер спорта СССР по мотоциклетному спорту Сергей Фролов.
Дмитрий Крикорьянц также вручил благодарственные письма Губернатора Омской области к 100-летию со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта члену омского отделения «Динамо», преподавателю Омской академии МВД РФ Екатерине Криворучкиной, тренеру-преподавателю СШОР № 21 имени Леонида Киселева Татьяне Макаровой, тренеру-преподавателю спортшколы «Крутая горка» Валерию Медведеву, члену омского отделения общества «Динамо» Владимиру Перешивко.
Почетные грамоты Правительства Омской области получили директор СШОР № 12 имени заслуженного тренера России О. П. Крикорьянца Сергей Бородин, директор СШОР «Сибирский нефтяник» Владимир Саламах, руководитель центра тестирования ГТО Центра по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского района Алексей Тупицын.
Памятными медалями отметили ветеранов омского спорта: Людмилу Антошину, Владимира Лапкова, Хафиза Сафарметова, Анатолия Сивицкого и Алексея Хорошавина.
Первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник вручил знак и удостоверение заслуженного мастера спорта Дмитрию Кирееву (кикбоксинг), знаки и удостоверения мастеров спорта Сергею Бойко и Дарье Морозовой (пауэрлифтинг), Владимиру Келареву (практическая стрельба), Павлу Кукскаузену (гребля), Илье Луценко и Артему Скрипникову (спортивная акробатика), Дарье Полевой (фигурное катание).
Финалом фестиваля стало выступление известных артистов. К омичам вышли группа «Uma2rman» и певица Юлия Чичерина. Он представила премьеру песни «Отбойный молоток».