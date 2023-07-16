На омском фестивале «Время побеждать» с премьерой песни выступила Юлия Чичерина

Фестиваль был приурочен у 100-летию Минспорта РФ и общества «Динамо». В честь этого выдающиеся омские спортсмены получили награды. Заместитель Председателя регионального правительства Олег Заремба вручил почетные грамоты Минспорта РФ директору Регионального центра спортивной подготовки Андрею Ежову, стоявшей у истоков организации и проведения Сибирского международного марафона Людмиле Колмогоровой и директору СШОР по художественной гимнастике Андрею Меркушину.