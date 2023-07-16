На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Появилось объявление о продаже коттеджа за 15 миллионов рублей. Площадь дома — 75,2 кв. м., участка — 100 кв. м. Здание расположено на улице 10 лет Октября, это Центральный округ.
В доме один этаж, планировка свободная, стены из газоблока, проведены электричество, отопление и канализация, есть телевидение и Wi-Fi. В помещениях — дизайнерский ремонт, теплый пол. Отделка черновая. Круглый зал, есть гостиная свободной планировки с камином, кухня и большой санузел с окном.
Коттедж построен на крыше многоквартирного дома на высоте 27 метров. «Вы одни на эксплуатируемой кровле площадью до 500 квадратных метров. Здесь можно насладиться приватностью загородной жизни, находясь в центре города», — сказано в объявлении.
На объекте возведен переход с панорамными стеклами от коттеджа в подъезд дома. Парковочное место предусмотрено.