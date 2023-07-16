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На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб

16 июля 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Владелец будет жить на высоте 27 метров.

Появилось объявление о продаже коттеджа за 15 миллионов рублей. Площадь дома — 75,2 кв. м., участка — 100 кв. м. Здание расположено на улице 10 лет Октября, это Центральный округ.

В доме один этаж, планировка свободная, стены из газоблока, проведены электричество, отопление и канализация, есть телевидение и Wi-Fi. В помещениях — дизайнерский ремонт, теплый пол. Отделка черновая. Круглый зал, есть гостиная свободной планировки с камином, кухня и большой санузел с окном.

Коттедж построен на крыше многоквартирного дома на высоте 27 метров. «Вы одни на эксплуатируемой кровле площадью до 500 квадратных метров. Здесь можно насладиться приватностью загородной жизни, находясь в центре города», — сказано в объявлении.

На объекте возведен переход с панорамными стеклами от коттеджа в подъезд дома. Парковочное место предусмотрено.

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Фото: Avito
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#Продажа#Коттедж#Жилье#Дом#Общество#Новости#Омск
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