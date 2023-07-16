На крыше дома в центре Омска продается огромный коттедж за 15 млн руб

В доме один этаж, планировка свободная, стены из газоблока, проведены электричество, отопление и канализация, есть телевидение и Wi-Fi. В помещениях — дизайнерский ремонт, теплый пол. Отделка черновая. Круглый зал, есть гостиная свободной планировки с камином, кухня и большой санузел с окном.