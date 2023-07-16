Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Омскстат представил данные о потребительских ценах в июне 2023 года. Средний уровень повысился на 0,1% по сравнению с маем.
Продовольственные товары подорожали на 0,3%. Больше всего стоимость выросла у моркови (+32%), свежих огурцов (+26,5%), лимонов (+23%), свеклы (+15%), яблок (+13,6%). Снижение цен наблюдается на репчатый лук (-14%), бананы (-12,9%), черный чай (-8,3%), свежие помидоры (-8,1%), груши (-6,5%).
Непродовольственные товары в среднем подорожали на 0,1%. Продолжают расти в цене газовое моторное топливо, легковые новые отечественные автомобили, подержанные импортные машины, шампуни, влажные салфетки, санитарно-гигиенические маски. Подешевели в июне: бумажные детские подгузники, зубные пасты и щетки, стиральные порошки, сухие корма для домашних животных.
Тарифы и услуги стали выгоднее на 0,3%. Снизились цена на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, годовая стоимость полиса КАСКО, полет в эконом-классе. А вот ремонт телевизоров, поездки в Беларусь и консультации юриста подорожали.