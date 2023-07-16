Тарифы и услуги стали выгоднее на 0,3%. Снизились цена на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, годовая стоимость полиса КАСКО, полет в эконом-классе. А вот ремонт телевизоров, поездки в Беларусь и консультации юриста подорожали.