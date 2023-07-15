Жалобы подействовали. Спорный киоск у омского «Кристалла» перенесли в другое место

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Городу55 стало известно, что один из киосков в Нефтяниках на остановке «Кристалл» поменял расположение. Появившийся неделю назад торговый объект вызвал много вопросов у омичей. Жители города жаловались, что серый киоск перекрывает тротуар и съезд для колясок.
В городской администрации 11 июля ответили, что киоск установлен без нарушений и находится на придомовой территории многоквартирного дома. А значит перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники дома.
Тем не менее, жалобы спустя неделю возымели действие. Сегодня, 15 июля, киоск перенесли на другую сторону, освободив проход для пешеходов и съезд для колясок.