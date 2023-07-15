Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Изображение материала

Жалобы подействовали. Спорный киоск у омского «Кристалла» перенесли в другое место

15 июля 2023, 09:45
Фото: Город55

После жалоб омичей новый киоск у «Кристалла» перенесли в другое место

Ранее установленный киоск перекрывал тротуар и съезд для колясок.

Городу55 стало известно, что один из киосков в Нефтяниках на остановке «Кристалл» поменял расположение. Появившийся неделю назад торговый объект вызвал много вопросов у омичей. Жители города жаловались, что серый киоск перекрывает тротуар и съезд для колясок.

В городской администрации 11 июля ответили, что киоск установлен без нарушений и находится на придомовой территории многоквартирного дома. А значит перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники дома.

Фото: Город55

Тем не менее, жалобы спустя неделю возымели действие. Сегодня, 15 июля, киоск перенесли на другую сторону, освободив проход для пешеходов и съезд для колясок.

Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Киоски#Жалобы#Остановка#Ларек#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
Подпишитесь
Совладельцы сети «Пивоман» построят многоэтажку возле омского парка «Зеленый Остров»
Вчера, 12:19
Срочно. В Омске задержали педофила, напавшего на двух восьмилетних незнакомых девочек
Сегодня, 08:26
Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой
Сегодня, 07:03
Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 03:19
В Омске нашли арендатора для двух туалетов в Торговом городе
Сегодня, 07:44