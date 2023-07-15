В Центральном округе Омска на 20 лет отдают три участка для строительства жилых домов

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Омский департамент архитектуры и градостроительства объявил аукцион на аренду земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.
Срок аренды для каждого из трех участков составит 20 лет. Первый — с кадастровым номером 55:36:080102:2030 — находится в микрорайоне Загородный. За землю площадью 800 кв. м в год просят 81,3 тысячу рублей (размер начальной цены).
Другие два участка с кадастровыми номерами 55:36:040109:392 и 55:36:040109:394 расположены по соседству друг с другом. Находятся они в Амурском поселке, по улице 1-й Зеленый проезд. Площадь каждого из этих участков 805 кв. м. В аренду их отдают за 187,8 тысяч рублей в год.
Заявки от желающих арендовать землю начнут принимать во вторник, 18 июля. Подать документы можно до 16 августа, а победителей в депархе обещают назвать 21 августа.
Ранее Город55 писал об итогах аукционов на аренду земли под платные стоянки. Участок по улице Газетный переулок получил за 315 тысяч в год индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. По второму лоту — участок на улице Арктической — пришлось объявлять повторные торги.