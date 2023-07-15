В Центральном округе Омска на 20 лет отдают три участка для строительства жилых домов

Другие два участка с кадастровыми номерами 55:36:040109:392 и 55:36:040109:394 расположены по соседству друг с другом. Находятся они в Амурском поселке, по улице 1-й Зеленый проезд. Площадь каждого из этих участков 805 кв. м. В аренду их отдают за 187,8 тысяч рублей в год.