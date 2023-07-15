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В Центральном округе Омска на 20 лет отдают три участка для строительства жилых домов

15 июля 2023, 13:36
Фото: 1MI
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Два земельных участка находятся по улице 1-й Зеленый проезд в Амурском поселке, еще один — в микрорайоне Загородный.

Омский департамент архитектуры и градостроительства объявил аукцион на аренду земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов.

Срок аренды для каждого из трех участков составит 20 лет. Первый — с кадастровым номером 55:36:080102:2030 — находится в микрорайоне Загородный. За землю площадью 800 кв. м в год просят 81,3 тысячу рублей (размер начальной цены).

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Другие два участка с кадастровыми номерами 55:36:040109:392 и 55:36:040109:394 расположены по соседству друг с другом. Находятся они в Амурском поселке, по улице 1-й Зеленый проезд. Площадь каждого из этих участков 805 кв. м. В аренду их отдают за 187,8 тысяч рублей в год.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Заявки от желающих арендовать землю начнут принимать во вторник, 18 июля. Подать документы можно до 16 августа, а победителей в депархе обещают назвать 21 августа.

Ранее Город55 писал об итогах аукционов на аренду земли под платные стоянки. Участок по улице Газетный переулок получил за 315 тысяч в год индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. По второму лоту — участок на улице Арктической — пришлось объявлять повторные торги.

В Омске повторно ищут арендатора для земельного участка под платную парковку
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#Юлия Истомина#Аренда земли#Земельный участок#Департамент архитектуры#Торги#Строительство#Общество#Город#Новости#Омск
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