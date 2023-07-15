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В пятиэтажке на бульваре Победы ликвидировали открытое горение

15 июля 2023, 20:17
Фото: Город55
На месте работают 65 сотрудников МЧС
Спасатели помогли выбраться из здания трем местным жителям.

В Омске в пятиэтажке на бульваре Победы в 01:36 часов ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Крыша дома загорелась с 15 на 16 июля около полуночи. Площаль пожара составила больше 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 65 человек, троим жителям помогли выбраться спасатели. На месте работают 65 пожарных и 11 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

В гимназии №115 развернули пункт временного размещения для жителей дома. Ситуация находится на контроле у мэра города Сергея Шелеста.

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#Евгений Игишев#Омск#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Спасатели
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