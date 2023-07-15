В пятиэтажке на бульваре Победы ликвидировали открытое горение

Крыша дома загорелась с 15 на 16 июля около полуночи. Площаль пожара составила больше 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 65 человек, троим жителям помогли выбраться спасатели. На месте работают 65 пожарных и 11 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки.