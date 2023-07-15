В пятиэтажке на бульваре Победы ликвидировали открытое горение

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
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Updated Сегодня, 20:20
В Омске в пятиэтажке на бульваре Победы в 01:36 часов ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Крыша дома загорелась с 15 на 16 июля около полуночи. Площаль пожара составила больше 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 65 человек, троим жителям помогли выбраться спасатели. На месте работают 65 пожарных и 11 единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки.
В гимназии №115 развернули пункт временного размещения для жителей дома. Ситуация находится на контроле у мэра города Сергея Шелеста.