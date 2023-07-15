В Омске задержали педофила, напавшего на двух восьмилетних незнакомых девочек

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В пресс-службе омского следкома сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних девочек.
С заявлением к правоохранителям обратилась жительница Омска. После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По горячим следам за сутки удалось установить подозреваемого в насильственных действиях и задержать его по месту жительства в Октябрьском округе.
По предварительной информации следствия, все произошло около 20 часов 12 июля на улице 20 лет РККА. Жертвами 35-летнего мужчины стали две ранее незнакомые восьмилетние девочки.
Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства преступления. Следствие будет ходатайствовать в суд о заключении подозреваемого под стражу. За совершенное преступление ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.