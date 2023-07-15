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В Омске задержали педофила, напавшего на двух восьмилетних незнакомых девочек

15 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI
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Насильственные действия 35-летний мужчина совершил вечером 12 июля.

В пресс-службе омского следкома сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних девочек.

С заявлением к правоохранителям обратилась жительница Омска. После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По горячим следам за сутки удалось установить подозреваемого в насильственных действиях и задержать его по месту жительства в Октябрьском округе.

По предварительной информации следствия, все произошло около 20 часов 12 июля на улице 20 лет РККА. Жертвами 35-летнего мужчины стали две ранее незнакомые восьмилетние девочки.

Сейчас следователи проводят допросы и устанавливают все обстоятельства преступления. Следствие будет ходатайствовать в суд о заключении подозреваемого под стражу. За совершенное преступление ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

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#Юлия Истомина#Насилие#Педофил#Происшествия#Уголовное дело#Преступление#Следственный комитет#Общество#Новости#Омск
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