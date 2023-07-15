В Омске нашли арендатора для двух туалетов в Торговом городе

Ближайшие 11 месяцев Мамедова будет арендовать туалеты на оптовке площадью 234,9 и 238,5 кв. м. Рыночная стоимость каждого из них, кстати, оценивалась в 4,7 млн рублей. Ежемесячно за два объекта предпринимательница будет платить в городской бюджет 74 418,48 рублей. Таким образом за 11 месяцев «Муниципальные рынки» заработают на туалетах почти 819 тысяч рублей.