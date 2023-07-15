В Омске нашли арендатора для двух туалетов в Торговом городе

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
МУП г. Омска «Муниципальные рынки» нашло арендатора для двух капитальных туалетов, построенных на территории «Торгового города» в Кировском округе. На торги заявился только один участник, которого и признали победителем.
Туалеты в аренду получила омская предпринимательница Жанна Мамедова. ИП она открыла в мае 2021 года. Женщина занимается розничной продажей одежды. И теперь, похоже, рассчитывает и на заработок на аренде туалетов.
Ближайшие 11 месяцев Мамедова будет арендовать туалеты на оптовке площадью 234,9 и 238,5 кв. м. Рыночная стоимость каждого из них, кстати, оценивалась в 4,7 млн рублей. Ежемесячно за два объекта предпринимательница будет платить в городской бюджет 74 418,48 рублей. Таким образом за 11 месяцев «Муниципальные рынки» заработают на туалетах почти 819 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на аренду туалетных кабинок выделили более 400 тысяч рублей. Они понадобились для предстоящей выставки «АгроОмск». Омичи смогут посетить ее с 26 по 30 июля.