Омские сироты купили шесть квартир на выданные в 2023 году жилищные сертификаты

В пресс-службе омского минстроя рассказали, что на выданные в этом году жилищные сертификаты (а таковых за полгода было 170) купили первые шесть квартир. Еще 90 сирот также подобрали вариант жилья, но их заявления сейчас ждут проверки жилых помещений на соответствие необходимым требованиям.