Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Изображение материала

Омские сироты купили шесть квартир на выданные в 2023 году жилищные сертификаты

15 июля 2023, 12:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
За полгода в регионе выдали 170 сертификатов на покупку жилья.

В пресс-службе омского минстроя рассказали, что на выданные в этом году жилищные сертификаты (а таковых за полгода было 170) купили первые шесть квартир. Еще 90 сирот также подобрали вариант жилья, но их заявления сейчас ждут проверки жилых помещений на соответствие необходимым требованиям.

В этом году на социальные выплаты детям-сиротам для приобретения жилья в собственность выделили 680 млн рублей. С 1 июля вырос размер выплаты до 2 922 909 рублей. Для сравнения в апреле номинал сертификата составлял 2 794 968 рублей.

«Мы активно работаем над тем, чтобы дополнительные 69 сертификатов выдать сиротам уже в августе. Они ждут, мы на постоянной связи», — отметила замминистра строительства Омской области Елена Русинова.

Напомним, что сертификат действует 5 месяцев. Жилье на него можно купить в любом районе Омской области — это может быть как квартира, так и частный дом. К средствам сертификата можно добавить маткапитал, личные сбережения или ипотеку.

Воспитатель омской школы-интерната похитила у сироты-инвалида 2,5 миллиона
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дети-сироты#Жилищный сертификат#Минстрой#Недвижимость#Жилье#Социальные выплаты#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Совладельцы сети «Пивоман» построят многоэтажку возле омского парка «Зеленый Остров»
Вчера, 12:19
Срочно. В Омске задержали педофила, напавшего на двух восьмилетних незнакомых девочек
Сегодня, 08:26
Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой
Сегодня, 07:03
Жалобы подействовали. Спорный киоск у омского «Кристалла» перенесли в другое место
Сегодня, 09:45
2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт
Сегодня, 11:01
В Омске нашли арендатора для двух туалетов в Торговом городе
Сегодня, 07:44