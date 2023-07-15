Омские сироты купили шесть квартир на выданные в 2023 году жилищные сертификаты

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В пресс-службе омского минстроя рассказали, что на выданные в этом году жилищные сертификаты (а таковых за полгода было 170) купили первые шесть квартир. Еще 90 сирот также подобрали вариант жилья, но их заявления сейчас ждут проверки жилых помещений на соответствие необходимым требованиям.
В этом году на социальные выплаты детям-сиротам для приобретения жилья в собственность выделили 680 млн рублей. С 1 июля вырос размер выплаты до 2 922 909 рублей. Для сравнения в апреле номинал сертификата составлял 2 794 968 рублей.
«Мы активно работаем над тем, чтобы дополнительные 69 сертификатов выдать сиротам уже в августе. Они ждут, мы на постоянной связи», — отметила замминистра строительства Омской области Елена Русинова.
Напомним, что сертификат действует 5 месяцев. Жилье на него можно купить в любом районе Омской области — это может быть как квартира, так и частный дом. К средствам сертификата можно добавить маткапитал, личные сбережения или ипотеку.