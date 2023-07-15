Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Омске хотят изменить список мест, в которых осужденные смогут выполнять обязательные или исправительные работы. Согласно опубликованному городской администрацией проекту постановления, осужденных можно будет встретить в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В муниципальном предприятии выделили 30 рабочих мест. Всего в Октябрьском округе смогут отбывать наказание 128 осужденных.
Отметим, что главный городской парк отсутствовал в списке организаций для отбывания наказания с марта 2023 года.
Последние изменения в перечень организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Омска вносили в апреле этого года. Тогда у осужденных появилась возможность работать в управляющей компании «ЦентрЖилСервис» на территории Кировского округа.
Напомним, что осужденных привлекают к благоустройству, уборке улиц и придомовых территорий, озеленению, ремонту дорог, строительным, малярным и другим работам.
Ранее Город55 рассказывал, что один из омских осужденных получил ключи от квартиры. Мужчина является сиротой, поэтому по закону ему предоставляется жилье.