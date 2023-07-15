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Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ

15 июля 2023, 03:19
Фото: Город55
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Парк исключили из списка мест для отбывания наказаний в марте этого года.

В Омске хотят изменить список мест, в которых осужденные смогут выполнять обязательные или исправительные работы. Согласно опубликованному городской администрацией проекту постановления, осужденных можно будет встретить в парке имени 30-летия ВЛКСМ. В муниципальном предприятии выделили 30 рабочих мест. Всего в Октябрьском округе смогут отбывать наказание 128 осужденных.

Отметим, что главный городской парк отсутствовал в списке организаций для отбывания наказания с марта 2023 года.

Последние изменения в перечень организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Омска вносили в апреле этого года. Тогда у осужденных появилась возможность работать в управляющей компании «ЦентрЖилСервис» на территории Кировского округа.

Напомним, что осужденных привлекают к благоустройству, уборке улиц и придомовых территорий, озеленению, ремонту дорог, строительным, малярным и другим работам.

Ранее Город55 рассказывал, что один из омских осужденных получил ключи от квартиры. Мужчина является сиротой, поэтому по закону ему предоставляется жилье.

В Омске осужденный получил ключи от новой квартиры, пребывая в колонии
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#Юлия Истомина#Осужденные#Наказание#Парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Исправительные работы#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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