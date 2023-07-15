Ненастная погода, бизнес на аренде туалетов и банкеты чиновников. Омск в субботу

Накануне стали известны итоги очередного конкурса на выбор заведения, которое будет обслуживать деловые приемы губернатора и областного правительства. Сюрприза не произошло, третий с начала года контракт достался ООО «Третий этаж», которое владеет рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. За полгода компания получила за банкеты из областного бюджета уже 2,1 млн рублей. Сумма последнего контракта — 500 тысяч. Ресторан в последнем случае предложил накормить одного человека за 9 тысяч рублей, снизив начальную цену в 2,5 раза. Обществом с ограниченной ответственностью «Третий этаж» владеют Илона Павинская и Алексей Фомин. Павинская, кроме того, является совладелицей клиник «Статус Ре-Эйдж» и «Эзрамед», «Центра сделок с недвижимостью», торгового комплекса «Океан».