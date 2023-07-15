Ненастная погода, бизнес на аренде туалетов и банкеты чиновников. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Новость № 1. В Омскую область пришли сильные ливни с ураганным ветром
40-градусная жара наконец-то отступила, вместо в нее в регион пришло долгожданное похолодание. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, на выходных ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и ветром. Омичам советуют не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами. О произошедших ЧС можно сообщить по телефону 101.
Новость № 2. «Муниципальные рынки» заработают 800 тысяч на туалетах
Для двух капитальных туалетов, построенных на территории оптовки в Кировском округе, нашли арендатора. Договор «Муниципальные рынки» заключит с омской предпринимательницей Жанной Мамедовой. Ее заявка стала единственной на торгах. ИП Мамедова зарегистрировала в мае 2021 года, женщина занимается продажей одежды. За 11 месяцев аренда туалетов площадью 234,9 и 238,5 кв. м обойдется ей в 819 тысяч рублей.
Новость № 3. На банкеты и торжественные приемы омских чиновников за полгода выделили 2,1 млн рублей
Накануне стали известны итоги очередного конкурса на выбор заведения, которое будет обслуживать деловые приемы губернатора и областного правительства. Сюрприза не произошло, третий с начала года контракт достался ООО «Третий этаж», которое владеет рестораном «Пеликан» на Иртышской набережной. За полгода компания получила за банкеты из областного бюджета уже 2,1 млн рублей. Сумма последнего контракта — 500 тысяч. Ресторан в последнем случае предложил накормить одного человека за 9 тысяч рублей, снизив начальную цену в 2,5 раза. Обществом с ограниченной ответственностью «Третий этаж» владеют Илона Павинская и Алексей Фомин. Павинская, кроме того, является совладелицей клиник «Статус Ре-Эйдж» и «Эзрамед», «Центра сделок с недвижимостью», торгового комплекса «Океан».