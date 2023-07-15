Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
После 40-градусной жары в регион пришло похолодание и сильные дожди. Опасные погодные явления сохранятся в Омской области и в воскресенье, 16 июля.
По прогнозам синоптиков продолжительные сильные дожди и ливни с грозой пройдут днем 15 июля с сохранением ночью 16 июля. В ГУ МЧС по Омской области посоветовали не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. В помещениях во время непогоды не стоит подходить близко к окнам.
Обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях жителей Омской области просят незамедлительно сообщать по телефону 101.
Добавим, что уже в понедельник в регионе снова начнет теплеть. В понедельник, 17 июля, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, а во вторник, 18 июля, будет +27…+32 градуса. Осадков синоптики пока не прогнозируют на эти дней.