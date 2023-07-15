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Published Сегодня, 07:03

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Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой

15 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI
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В Омской области на выходных снова ожидают ливни с мощным ветром

При возникновении чрезвычайных ситуаций омичей просят звонить по номеру 101.

После 40-градусной жары в регион пришло похолодание и сильные дожди. Опасные погодные явления сохранятся в Омской области и в воскресенье, 16 июля.

По прогнозам синоптиков продолжительные сильные дожди и ливни с грозой пройдут днем 15 июля с сохранением ночью 16 июля. В ГУ МЧС по Омской области посоветовали не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. В помещениях во время непогоды не стоит подходить близко к окнам.

Обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях жителей Омской области просят незамедлительно сообщать по телефону 101.

Добавим, что уже в понедельник в регионе снова начнет теплеть. В понедельник, 17 июля, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов, а во вторник, 18 июля, будет +27…+32 градуса. Осадков синоптики пока не прогнозируют на эти дней.

Фото: omsk-meteo.ru
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#Юлия Истомина#Погода#Прогноз погоды#Синоптики#Дождь#Гроза#Ветер#ГУ МЧС по Омской области#Спасатели#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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