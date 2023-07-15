Не выходи из комнаты. На выходных в Омской области пройдут сильные дожди с грозой

По прогнозам синоптиков продолжительные сильные дожди и ливни с грозой пройдут днем 15 июля с сохранением ночью 16 июля. В ГУ МЧС по Омской области посоветовали не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. В помещениях во время непогоды не стоит подходить близко к окнам.