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Надо жертвовать временем. Омичам объяснили, почему ночью светофоры не мигают желтым

15 июля 2023, 12:43
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, будут ли по ночам переводить светофоры в режим желтого мигания

В некоторых городах с 23.00 до 5.00 светофоры переключают на желтое мигание.

Омичи поинтересовались, почему в городе в ночное время светофоры не переключают на желтый мигающий режим, в то время как в других городах подобное практикуется.

«Почему в нашем городе не могут сделать так, чтобы в 23:00 и, например, до 5:00 светофоры переключали на желтый мигающий. Я когда-то читал об этом, однако пост был 13-14 года. Был в Челябинске проездом, там это сделано, но были и перекрестки с рабочим светофором (как я думаю из-за аварийной опасности)», — спросил в паблике «Омск ВК» мужчина.

Омич отметил, что стоять на светофоре 60-90 секунд и ждать, когда проедут 1-2 машины, не очень удобно.

В городской администрации объяснили, что режим желтого мигания для омских светофоров не применяют из-за безопасности, так как в ночное время происходят самые тяжелые ДТП и погибает больше людей на дорогах.

«Мы таким образом сохраняем жизнь и здоровье омичей. Ради безопасности надо жертвовать временем. Тем более на основных перекрестках (порядка 60 светофоров) ночью применяется режим регулирования с короткими фазами для сокращения времени ожидания возможности проезда. Безопасность на первом месте», — отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее Город55 писал, что на пересечении улиц Масленникова и Жукова появилась «вафельная» разметка. Это должно избавить этот перекресток от заторов. Такая же разметка в дальнейшем появится на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова и Кемеровской.

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#Юлия Истомина#Светофор#Режим работы#Водители#Дороги#ДТП#Общество#Город#Новости#Омск
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