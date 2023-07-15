Надо жертвовать временем. Омичам объяснили, почему ночью светофоры не мигают желтым

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Омичи поинтересовались, почему в городе в ночное время светофоры не переключают на желтый мигающий режим, в то время как в других городах подобное практикуется.
«Почему в нашем городе не могут сделать так, чтобы в 23:00 и, например, до 5:00 светофоры переключали на желтый мигающий. Я когда-то читал об этом, однако пост был 13-14 года. Был в Челябинске проездом, там это сделано, но были и перекрестки с рабочим светофором (как я думаю из-за аварийной опасности)», — спросил в паблике «Омск ВК» мужчина.
Омич отметил, что стоять на светофоре 60-90 секунд и ждать, когда проедут 1-2 машины, не очень удобно.
В городской администрации объяснили, что режим желтого мигания для омских светофоров не применяют из-за безопасности, так как в ночное время происходят самые тяжелые ДТП и погибает больше людей на дорогах.
«Мы таким образом сохраняем жизнь и здоровье омичей. Ради безопасности надо жертвовать временем. Тем более на основных перекрестках (порядка 60 светофоров) ночью применяется режим регулирования с короткими фазами для сокращения времени ожидания возможности проезда. Безопасность на первом месте», — отметили в пресс-службе мэрии.
Ранее Город55 писал, что на пересечении улиц Масленникова и Жукова появилась «вафельная» разметка. Это должно избавить этот перекресток от заторов. Такая же разметка в дальнейшем появится на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова и Кемеровской.